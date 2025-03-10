Alaşehir Tariş Kooperatifi\'ne Yasin Uysal Atandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, S.S. 19 Nolu Alaşehir Tariş Kooperatifi Müdürlüğüne Yasin Uysal atandı.

Mehmet Bozan'ın S.S. Salihli Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğüne atanmasının ardından boşalan S.S. 19 Nolu Alaşehir Tariş Kooperatifi Müdürlüğüne Yasin Uysal getirildi. Yeni görevine başlayan Uysal, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uysal, "Önceliğimiz, bölgemizde yetişen ve yöre halkımızın en büyük gelir kaynağı olan üzümümüzdeki kalıntı sorununu çözmek için sektördeki tüm iş ortaklarımızla ortaklaşa hareket ederek, etkili bir çalışma yürütmek olacaktır. Bu kapsamda ortaklarımızı bilgilendirmek amacıyla mahalle ziyaretler gerçekleştirip, tüm çiftçilerimize bilgilendirmeler yapacağız. Amacımız, sürdürülebilir tarım ekosistemini korumak için tüm çalışanlarımız ve ortaklarımızla el ele vererek, Tariş markamızı değerli yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın katkılarıyla ve en önemlisi tüm ortaklarımızın alın teriyle, ülkemizde ve dünyada hak ettiği marka değerine ulaştırmaktır. Buranın gerçek sahibi olan tüm çiftçilerimizi karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma anlayışı içerisinde çalışmaya, sunduğumuz tüm hizmetlerden de faydalanmak için kooperatifimize bekliyoruz" dedi. - MANİSA