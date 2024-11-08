Albaraka Türk’ten Üçüncü Çeyrek Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

Albaraka Türk’ten Üçüncü Çeyrek Başarı

Albaraka Türk, 2023'ün dokuz ayında net karını %8,3 artırarak 2,66 milyar lira elde etti.

08.11.2024 20:46
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Albaraka Türk, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, yılın dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 2,66 milyar lira net kar elde etti.

Yüksek aktif kalitesini önceliklendiren Albaraka Türkün aktif büyüklüğü, 2023 yıl sonuna göre yüzde 28 artış göstererek 297 milyar liraya ulaştı.

Bankanın nakdi kredi portföyü ise aynı dönemde yüzde 22 artarak 133,5 milyar lira seviyesine çıktı.

Kar zarar projeleri ve net finansal kiralama dahil, birinci grup kredilerin toplam nakdi kredi portföyündeki payı yüzde 93'e yükseldi.

Takipteki alacaklar oranı yüzde 1,45 olarak gerçekleşirken, ayrılan karşılık oranı yüzde 90 seviyesini korudu.

Albaraka Türk, 2024 yılının ilk dokuz ayında özel cari ve katılma hesapları aracılığıyla topladığı fonları 196,4 milyar liraya ulaştırdı. Bu fonların yüzde 45,6'sını özel cari hesaplar oluştururken, katılım fonlarının toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.

Sürdürülebilir karlılık vizyonuyla hareket eden banka, 2024 yılı boyunca dengeli büyüme ivmesini korurken kar üretim kapasitesini artırmaya devam etti.

Albaraka Türk, geçmiş yıllarda ayrılan 5,2 milyar lira serbest karşılıkla birlikte toplam öz kaynaklarını 16,1 milyar liraya yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, sıkı para politikasına rağmen attıkları başarılı adımlarla, bankanın toplam aktiflerinin yıl sonuna göre yüzde 28 artarak 297 milyar liraya ulaştığını, aynı dönemde toplam nakdi kredi portföyünün ise yüzde 22 artışla 133,5 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Eylül sonu itibarıyla bankanın net karının yüzde 8,3 artışla 2,66 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildiren Temsah, "Hedefimiz, finansal hizmetleri en iyi müşteri deneyimiyle sunarak katılım finansın güvenilir, yenilikçi, dijital öncüsü olmak ve sürdürülebilir karlı bir büyümeyi sağlamak." değerlendirmesini yaptı.

Sürdürülebilir büyüme ve karlılık dengesine vurgu yapan Temsah, yüksek aktif kalitesine sahip olmayı önceliklediklerini, takipteki kredi oranının 2024 Eylül ayında yüzde 1,45 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Temsah açık bankacılık alanında 2019 yılından bu yana öncü bankalar arasında yer aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Albaraka Türk, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk’ten Üçüncü Çeyrek Başarı - Son Dakika

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