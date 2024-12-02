Albaraka Türk ve Pakistan'dan Ticaret İşbirliği

Ekonomi

Albaraka Türk, Albaraka Grubu BSC (c) önderliğinde Albaraka Pakistan ile bir araya gelerek 2 ülke arasındaki ticari etkileşimi güçlendirmeye yönelik işbirliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Albaraka Group Trade Finance Collaboration" etkinliğinde bir araya gelen Albaraka Türk ve Albaraka Pakistan, Albaraka Grubunun dünyanın çeşitli ülkelerindeki üye banka müşterilerini buluşturmak üzere hayata geçirdiği B2B platformunda işbirliği başlattı.

İşbirliğinin, 2 ülkedeki dış ticaret faaliyetlerine yön veren sektörleri belirlemek ve yeni pazar alanlarına dair potansiyelleri güçlendirmek amacıyla başlatıldığı ifade edildi.

Toplantıya Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Temsah, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, İstanbul Pakistan Başkonsolosu Nauman Aslam, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Veysel Vural, Albaraka Pakistan Genel Müdürü Muhammad Atif Hanif, Türkiye'nin Pakistan Başkonsolosu Cemal Sangu, Albaraka Türk ve Albaraka Pakistan'dan üst düzey yöneticiler ve her iki ülkeden dış ticaret firma yetkilileri ve iş insanları katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Malek Temsah, Türkiye ve Pakistan'ın, özellikle enerji, telekomünikasyon, tekstil, altyapı, gıda işleme, otomobil ve makine gibi sektörlerde son yıllarda güçlenen uzun ve iyi ekonomik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, faaliyet gösterdikleri küresel iş çevrelerinde ticareti ve yatırımları desteklemeyi amaçladıklarını aktardı.

Ülkeler arası işbirliklerine her zaman önem verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydeden Temsah, "Albaraka Pakistan ile başlattığımız bu işbirliği, ülkelerimiz arasında 2022'de imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'na olan inancımızı ve yıllık ticaret hacmi hedefine olan desteğimizi açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Temsah, 2 ülke arasında fikir ve fırsat alışverişini sağlamak üzere bir araya gelmekten mutluluk duyduklarına işaret ederek, "Bu ortak çabanın hem ülke ekonomilerine hem de ticari paydaşlarımıza önemli katkıları olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.