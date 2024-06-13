Alfa Romeo, 1000 Miglia Yarışı'na katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Alfa Romeo, 1000 Miglia Yarışı'na katıldı

Alfa Romeo, İtalya'nın Brescia kentinde düzenlenen 1000 Miglia Yarışı'na katıldı. Yarışa 50'den fazla Alfa Romeo otomobilin yanı sıra 400'ün üzerinde otomobil katıldı. Yarışta Alfa Romeo'nun klasik koleksiyonundaki 1900 Super Sport ve 1900 Super Sprint modelleri yer aldı. Ayrıca yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Super Sport ile Junior modeli de yarışta yer aldı. Yarışın rotası Brescia'dan başlayarak Torino, Cenova, Viareggio, Roma, Bologna ve Verona gibi şehirleri kapsadı. Yarış, Garda Gölü'nde sona erdi.

13.06.2024 14:28
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Alfa Romeo, İtalya'nın Brescia kentinde 42'ncisi düzenlenen 1000 Miglia Yarışı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1957'ye kadar üretilen klasik otomobiller için düzenlenen 1000 Miglia Yarışı'na 50'den fazlası Alfa Romeo olmak üzere 400'ün üzerinde otomobil katıldı.

Dört eteptan oluşan yarışta, Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde sergilenen klasik koleksiyondaki, 1900 Super Sport (1954) ve 1900 Super Sprint (1956) modelleri yer alacak.

1900 Super Sport (1954) modeli 1993'te Alfa Romeo 155 V6 TI ile DTM şampiyonu olan Nicola Larini ve co-pilotu Luca Ciucci'nin pilotajında olurken, 1900 Super Sprint (1956) modeli gazeteci ve klasik otomobil uzmanı Andrea Farina ile motor tutkunu içerik üreticisi ve YouTuber Davide Cironi'nin co-pilotluğunda en iyi sonuç için yola çıkıyor.

Bu iki klasik modellere, Alfa Romeo'nun 1928'de 6C 1500 Super Sport ile 1000 Miglia'daki ilk zaferine ithaf ettiği özel sınırlı seri olan yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Super Sport eşlik ediyor. Yarışta sportifliği ve kompaktlığı yansıtan ve 1910'dan bu yana Alfa Romeo'nun sportif sürüş karakterini sunan Junior da yer alıyor.

42'inci yarışın rotası

Yarış, 2021'de olduğu gibi bir kez daha saat yönünün tersinde yapılarak, Brescia'dan başlıyor. Ardından Bergamo, Novara ve Vercelli'yi geçerek ilk etabın sonu için Torino'ya ulaşılıyor.

Yarışın ikinci günde konvoy güneye doğru inişe geçiyor ve pilotlar Langhe'ye tırmanarak Acqui Terme'nin merkezinden geçiyor. Daha sonra 1000 Miglia 2024'te ilk kez yer alan Cenova'ya yönelerek, Tiren kıyısı boyunca devam edilerek Viareggio'ya varılacak.

Üçüncü etapta yarış Lucca ve Castiglione della Pescaia'yı ziyaret etmek için iç kesimlere dönülüyor. Yarışmacılar Marta, Viterbo ve Ronciglione üzerinden Lazio'ya vardıktan sonra Via Veneto, Roma'da etap sonlanırken, son etapta ise San Lazzaro di Savena'ya (Bologna) varmadan önce Orvieto, Siena, Prato, Futa ve Raticosa geçitlerinden kuzeye dönülecek.

1000 Miglia'nın son gün Ferrara, Bovolone ve Villafranca di Verona'yı ziyaret edilecek. Ardından Valtenesi ve Salo üzerinden Garda Gölü'ne geçilerek ve Brescia'nın Via Venezia'sındaki geleneksel geçit töreniyle yarış sonlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Alfa Romeo, 1000 Miglia Yarışı'na katıldı - Son Dakika

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