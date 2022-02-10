Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''

Partisinin Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı'nı açıklamak için basın mensuplarının ve kameraların karşısına geçen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Kılıçdaroğlu'nun "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." ifadeleri soruldu.

"PROTESTO EN DOĞAL HAK"

DEVA Partisi Lideri de, protesto ve boykot hakkının vatandaşların en doğal, anayasal hakkı olduğunu belirterek, "Elektrik faturaları gerçekten olumsuz etkiliyor. Vatandaşlarımızın karşı çıkması gereken bir uygulama bu. Demokrasilerde protesto önemlidir. Protestoların yasalarda gösterildiği gibi yapılması gereklidir. Doğaldır." dedi.

"DAHA BU BAŞLANGIÇ"

Babacan sözlerinin devamında ise "Daha bu işin başlangıcı. Tarifeleri derhal gözden geçirin, özellikle düşük gelirli vatandaşlar, çiftçi ve esnaf için bu sorunu çözün. Ülkede huzursuzluk ve adaletsizlik olur. Bu konuyla alakalı şehirlerde protestolar var. Hükümet bunu ciddiye almalı, uyarıyorum." ifadelerine yer verdi.