Ali Kındap Yeniden JED Başkanı Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ali Kındap Yeniden JED Başkanı Oldu

Ali Kındap, Jeotermal Enerji Derneği'nin başkanlığına yeniden seçildi ve jeotermal potansiyeli vurguladı.

13.01.2025 15:48
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Ali Kındap, Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türk jeotermal sektörünün tüm paydaşlarını çatısı altında buluşturan JED'in 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kındap, Genel Kurul'da yeniden JED Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kındap, tüm üyelerin ve yönetim kurulunun Türkiye'nin jeotermal enerjideki potansiyelini daha fazla görünür kılacak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Kamu otoritelerimize ve karar vericilere en doğru ve ülkemizin menfaatine olan önerileri gerekçeleriyle birlikte sunarak, sektörümüzün gelişimine katkı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kındap, jeotermalin Türkiye'nin en yerli ve milli enerji kaynağı olduğuna dikkati çekerek, bu kaynağı elektrik üretiminden seracılığa, konut ısıtmasından turizme, balıkçılıktan endüstriyel tarım uygulamalarına kadar tüm alanlarda en yüksek verimlilikte kullanarak, Türk ekonomisine yüksek katma değer yaratmak istediklerini vurguladı.

"Jeotermalde güncel ve bize özgü bir yasal düzenleme şart"

Bir yatırımcının jeotermal kaynaktan enerji üretmeye karar vermesiyle sisteme enerjiyi verebilmesi arasında geçen sürenin asgari 5 yıl olduğuna dikkati çeken Kındap, şunları kaydetti:

"Ülkemizde lisans, izin, ruhsat, arazi alımı, ÇED, sondaj, kaynak verimliliğinin saptanması, santralin inşası ve devreye alınması çok sıkı kurallara ve standartlara sahip. Bu konudaki düşünce ve önerilerimizi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisini ziyaretimizde de aktarma fırsatı bulduk. Ülkemizin jeotermal potansiyelini tüm kullanım alanlarında ortaya çıkaracak güncel ve bize özgü bir yasal düzenlemenin şart olduğunu düşünüyoruz."

Kındap, yatırım ikliminin iyileşmesiyle mevcutta 1725 megavat seviyesindeki jeotermal elektrik enerjisi kurulu gücü, hızla 5 bin megavat seviyesine taşımanın mümkün olduğunu belirterek, "Sürekli takibimizde olan hidrojen sülfür (H2S) konusu ve H2S emisyonlarına karşı çevreyi koruyacak politika ve uygulamalarda etkin rol oynuyoruz. Burada teknik bilgi eksikliğinden dolayı sektörümüzü zora sokacak yaptırımların önüne geçmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ali Kındap Yeniden JED Başkanı Oldu - Son Dakika

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