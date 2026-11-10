Ali Koç, enerji dönüşümünü enerji bağımsızlığı ve rekabet gücü olarak tanımladı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, enerji dönüşümünün yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Artık yeni denklem enerji dönüşümü, enerji bağımsızlığı ve ekonomik rekabet gücü." dedi.

Koç, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Küresel İklim Gündeminde İş Dünyasının ve Politikaların Rolü" başlıklı panelde konuştu.

Dünyanın daha önce görülmemiş bir hızla değiştiğini, bu dönüşümün en belirgin yaşandığı alanlardan birinin enerji sektörü olduğunu ifade eden Koç, enerji dönüşümünün ekonomik rekabetin merkezine yerleştiğini söyledi.

Koç, Avrupa, ABD ve Çin'in enerji dönüşümüne birbirinden farklı yaklaştığına dikkati çekerek, bu süreçte hangi ülkenin öne çıkacağından bağımsız olarak tüm dünyayı etkileyecek yeni bir ekonomik düzenin şekillendiğini vurguladı.

Enerjinin geçmişte üretim ve sanayi için yalnızca bir maliyet kalemi olarak görüldüğünü, bugün ise küresel rekabetin temel unsurlarından biri haline geldiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Eskiden ülkeler, ihtiyaç duydukları ürünleri dünyanın neresinde en iyi kaliteyle ve en uygun fiyatla bulabiliyorlarsa oradan satın alıyordu. Bugün ise ülkeler içe yönelerek kendi sanayi kapasitelerini güçlendirmeye odaklanıyor. Bu yaklaşımın temelinde ekonomik bağımsızlık, ekonomik egemenlik, dayanıklılık ve rekabet gücünü artırma hedefleri bulunuyor. Dolayısıyla artık yeni denklem şu, enerji dönüşümü, enerji bağımsızlığı ve ekonomik rekabet gücü anlamına geliyor."

"Enerji dönüşümünün başarılı olabilmesi için güçlü bir ekosisteme ihtiyaç var"

Fosil yakıt kullanımının azaltılmasının artık yalnızca iklim açısından bir öncelik olmadığını, ekonomik bir zorunluluk haline geldiğini dile getiren Koç, bu gelişmenin iklim değişikliğiyle mücadele açısından da önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Koç, ülkelerin iklim hedeflerine ulaşmak için yeterince istekli olmasalar bile ekonomik çıkarlarını ve ödemeler dengelerini korumak amacıyla enerji dönüşümüne yönelebileceklerini belirterek, "Artık iklim hedefleriyle ekonomik çıkarlar birbirinden ayrı konular değil. Her ikisi de öncelik taşıyor ve birbiriyle örtüşüyor. Bu durum bize umut veriyor. Ortak hareket edebilmek açısından tünelin sonunda bir ışık görmemizi sağlıyor." diye konuştu.

Geçmiş iklim zirvelerinde çok sayıda taahhüt, hedef ve takvim açıklanmasına rağmen somut ilerlemenin sınırlı kaldığını ifade eden Koç, enerji dönüşümünde siyasi liderlik ve uygun ekonomik koşulların belirleyici olduğunu söyledi.

Enerji dönüşümünün başarılı olabilmesi için güçlü bir ekosisteme ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Koç, ekonomik istikrar, öngörülebilir düzenlemeler ve uygun maliyetli finansmana erişimin bu süreçte önemli rol oynadığını dile getirdi.

Koç, enerji sektörünün yoğun düzenlemelere tabi olduğunu, yatırımcıları ve sermayeyi çekebilecek düzenleyici çerçevelerin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Enerji dönüşümünün yalnızca yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasından ibaret olmadığına işaret eden Koç, şöyle dedi:

"Madencilik veya maden işleme ve rafinasyon kapasitesine ihtiyacınız var. Eğer bu kapasiteye sahip değilseniz, kendi teknolojilerinizi geliştirmiyorsanız, elektrifikasyon için gerekli altyapıyı kurmuyorsanız ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için ihtiyaç duyulan temel girdilere erişemiyorsanız, bir bağımlılıktan kurtulup başka bir bağımlılığın içine girersiniz. Petrole bağımlılıktan kurtulurken bu kez kritik minerallere bağımlı hale gelirsiniz. Dolayısıyla bütün bu ekosistemin geliştirilmesi gerekiyor."

"Enerji dönüşümü, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir fırsat"

Türkiye'nin enerji dönüşümü konusunda doğru yönde ilerlediğini belirten Koç, bu sürecin ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırabileceğine dikkati çekti.

Koç, enerji dönüşümünde siyasi irade, ekonomik istikrar, uygun maliyetli finansmana erişim ve doğru stratejilerin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayarak, COP31'e yönelik hazırlıkların Türkiye'nin bu alandaki kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Enerji dönüşümünün gelişmekte olan ülkeler açısından da önemli fırsatlar barındırdığına işaret eden Koç, "Enerji dönüşümü, bu yarışa geriden katılan ülkeler için de önemli bir fırsat sunuyor. Bu ülkeler enerji dönüşümünü doğru değerlendirebilir, kendilerini doğru konumlandırabilir ve gerekli adımları atabilirlerse dönüşümün sağlayacağı avantajlardan yararlanabilirler." dedi.