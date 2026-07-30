Aliağa’da fırıncılar ve unlu mamul üreticileri buluşmasından uzlaşı çıktı

Aliağa Ticaret Odası, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde düzenlenen sektör istişare toplantısında, fırıncılar ile unlu mamul üreticileri mevzuata uygun üretim ve satış esasları konusunda ortak karar aldı. Sadece unlu mamul ruhsatı bulunan işletmelerin beyaz ekmek ve sade pide dışında kalan ekmek çeşitlerini üretebilmesi ve satabilmesi; ruhsatında yalnızca fırın faaliyeti bulunan işletmelerin de unlu mamul ürünlerini üreticilerden temin etmek kaydıyla satışını gerçekleştirebilmesi yönünde ortak karar alındı.

Aliağa Ticaret Odası, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde, 30 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk sektör istişare toplantısının devamı niteliğinde, Aliağa'da faaliyet gösteren fırıncılar ve unlu mamul üreticilerine yönelik ikinci sektör istişare toplantısı Aliağa Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsa Özbek ile sektör temsilcileri katıldı.

Mevzuata uyum ve sektörel iş birliği vurgusu

Toplantıda, fırıncılık ve unlu mamul sektöründe faaliyet gösteren işletmeler arasında uygulama birliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan tereddütlerin giderilmesi ve sektörel uyumun güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, üretim ve satış faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde sürdürülmesinin, hem adil rekabet ortamının korunması hem de tüketici haklarının güvence altına alınması açısından büyük önem taşıdığı konusunda görüş birliğine vardı.

Ruhsat kapsamları yeniden hatırlatıldı

Yapılan değerlendirmelerde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuya ilişkin görüşleri doğrultusunda, ekmek fırını ruhsatı ile unlu mamul üretim ve satışı ruhsatının farklı faaliyet alanlarını kapsadığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, ekmek fırını ruhsatına sahip işletmelerin yalnızca ruhsatlarında belirtilen ekmek, ekmek çeşitleri ve sade pide üretimini gerçekleştirmeleri gerektiği, ruhsatlarında açıkça belirtilmediği sürece poğaça, açma, börek, simit, pasta ve benzeri unlu mamullerin üretim ve satışını yapamayacakları ifade edildi.

Unlu mamul üretim ve satışı ruhsatına sahip işletmelerin ise yalnızca ruhsatlarına uygun olarak simit, poğaça, açma, börek, pasta ve benzeri ürünleri üretebilecekleri, normal beyaz ekmek, ekmek çeşitleri ve sade pide üretimi yapamayacakları belirtildi. Beyaz ekmek satışı yapmak istemeleri halinde ise bu ürünleri ruhsatlı ekmek fırınlarından fatura veya irsaliye karşılığında temin ederek satışını gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

Uzlaşıyla belirlenen ortak uygulama esasları

İki sektörün uzlaşı içerisinde faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla, sadece unlu mamul ruhsatı bulunan işletmelerin beyaz ekmek ve sade pide dışında kalan ekmek çeşitlerini üretebilmesi ve satabilmesi, beyaz ekmeği ise ruhsatlı ekmek fırınlarından temin etmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ayrıca, fırın ruhsatı bulunup ruhsatında unlu mamul üretimi de yer alan işletmelerin unlu mamul üretebilmesi, ruhsatında yalnızca fırın faaliyeti bulunan işletmelerin ise unlu mamul ürünlerini üreticilerden temin etmek kaydıyla satışını gerçekleştirebilmesi yönünde ortak karar alındı.

Kararlar oy birliğiyle kabul edildi

Toplantı sonunda, sektör temsilcileri karşılıklı anlayış, iş birliği ve mevzuata uygun faaliyet anlayışının sürdürülmesinin sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığı konusunda görüş birliğine vardı. Haksız rekabetin önlenmesi, üretim ve satış süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve sektörler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik alınan kararlar, katılımcılar tarafından oy birliğiyle kabul edilerek tutanak altına alındı.