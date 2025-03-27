Aliağa'da Taksi Ücretlerine %25 Zam - Son Dakika
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Ekonomi

Aliağa'da Taksi Ücretlerine %25 Zam

Aliağa\'da Taksi Ücretlerine %25 Zam

İzmir Aliağa'da ticari taksi ücretlerine yapılan düzenleme ile indi-bindi ücreti 120 TL'ye yükseltildi. Yeni tarifeye göre kilometre ücreti de arttı.

27.03.2025 10:19  Güncelleme: 10:24
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İzmir Aliağa'da taksi ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni tarifeye göre indi-bindi ücreti 120 TL oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Aliağa'da ticari taksilerde yüzde 25 oranında fiyat artışı yapıldı. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 20 TL'den 25 TL'ye, kilometre başına ücret 30 TL'den 36 TL'ye yükseltildi. İndi-bindi ücreti ise 90 TL'den 120 TL'ye çıkarıldı.

"Zam kaçınılmazdı"

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp yaptığı açıklamada, zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Akaryakıt fiyatları başta olmak üzere bakım, sigorta ve diğer maliyetler sürekli artıyor. Bu durum, taksici esnafımızı ciddi anlamda zorladı. Yeni fiyat düzenlemesi, esnafın ayakta kalabilmesi için zorunlu hale geldi. Vatandaşlarımızın da bu süreci anlayışla karşılayacağını umuyoruz."

Düzenlemeyle birlikte Aliağa'daki tüm ticari taksilerin taksimetreleri güncellenerek yeni ücretler uygulamaya konuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aliağa'da Taksi Ücretlerine %25 Zam - Son Dakika

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