Aliağa'da 'Transit yakıt ikmal' başladı - Son Dakika

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO), Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, transit gemilere yakıt ikmal projesinin onaylandığını açıkladı. Şimşek, projenin Türkiye'ye ve Aliağa'ya büyük döviz girdisi sağlayacağını ifade etti.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi, Mart ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkan Yardımcısı Tarkan Avcı başkanlığında yapılan toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde transit yakıt ikmal ve Ocak ayı Aliağa Limanları ve Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

"İlk transit yakıt ikmal işlemi gerçekleşti"

Toplantıda konuşan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek,16 Şubat 2022 tarihinde Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nden gelen resmi yazıyla transit gemilere yakıt, kumanya ve personel değişim hizmeti için onay alındığının müjdesini verdi. Adem Şimşek, "İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran'ın öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Aliağa Limanına uğrak yapmadan transit yakıt ikmal hizmetine açabilmek için Aliağa Gümrük Müdürlüğüne oradan da Bölge Gümrük Müdürlüğüne dilekçemizi yazmıştık. Girişimler sonuca ulaştı ve Aliağa'da ilk transit yakıt ikmal işlemi gerçekleşti" dedi.

"Ülkemize ve Aliağa'mıza ekonomik anlamda büyük döviz girdisi sağlayacak"

Herhangi bir suistimal yaşanmaması amacıyla yakıt ikmalinin Aliağa Liman Başkanlığının belirlediği demirleme sahasında yapılacağını söyleyen Başkan Adem Şimşek, "Belirlenen hudutlar dahilinde işlemler yapılacak, günde 1 teslimat yapılabilecek ve gün içerisinde tamamlanacak. Barçlar sadece taşıma yapacak, yükleme ve boşaltma işlemlerinin her ikisinde de miktar tespiti survey tarafından yapılacak. Ülkemize ve Aliağa'mıza ekonomik anlamda büyük döviz girdisi sağlayacak ve cari açığımızın kapanmasına yardımcı olacak bu güzel projeyi hayata geçirmemizde bizlere destek olan herkese minnettarım" diye konuştu. - İZMİR