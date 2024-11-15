Aliağa'nın Denizcilik Potansiyeline Vurgu - Son Dakika
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Ekonomi

Aliağa'nın Denizcilik Potansiyeline Vurgu

Aliağa\'nın Denizcilik Potansiyeline Vurgu

Bakan Yardımcısı Ünüvar, Aliağa'daki denizcilik potansiyelini ve yeni yatırımlara desteği anlattı.

15.11.2024 22:22
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesini ziyaret etti. Ünüvar, Aliağa'nın denizcilik açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, sektöre verilen desteklerin süreceğini belirtti

Bakan Yardımcısı Ünüvar ve beraberindeki heyet, İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve oda üyeleri tarafından karşılandı. Yoğun katılımın olduğu ziyarette, sektör temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye'nin denizcilik sektöründe giderek güçlenen konumuna vurgu yaptı. Ünüvar, sektörde yapılacak her türlü yeni yatırımın bakanlık tarafından destekleneceğini ifade etti. Aliağa'nın yalnızca Ege Bölgesi'nin değil, Türkiye'nin denizcilik alanındaki lokomotiflerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Ünüvar, Aliağa'nın denizcilik potansiyeliyle dünya sahnesinde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. Bakan Yardımcısı Ünüvar, Aliağa'nın denizcilik sektörünün bir adım daha ileriye taşınması için tüm paydaşların iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Ziyarete katılım sağlayan meclis üyeleri, liman müdürleri ve sektör temsilcileri, Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'a sektörde yaşadıkları sorunları ve taleplerini iletti. Görüşmelerde sektörel sorunların çözümü ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

"Yeni Yatırımların Öncüsü Olacağız"

İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Bakan Yardımcısı Ünüvar'a teşekkür ederek, "Sayın Bakan Yardımcımızın desteği, bölgemiz için büyük bir güç kaynağı. Aliağa'da denizcilik sektörünü daha ileri taşımak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yatırımların öncüsü olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'a günün anısına bir hediye takdim etti.

Ziyarete, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ve Kıyı Emniyeti İzmir Bölge Müdürü Pelin Devrim de eşlik etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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