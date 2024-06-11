Alibeyköy'de kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Alibeyköy'de kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu

Alibeyköy\'de kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu

Alibeyköy'de kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 20-30 bin liradan alıcı bulurken büyükbaş kurbanlıklar 130-200 bin liradan satılıyor. Besici Erdal Kavun, pazara yaklaşık 12 yıldır geldiğini ve bu sene 74 büyükbaş hayvan getirdiğini söyledi. Talebin ilk günlerde iyi olduğunu şu an azaldığını belirten Kavun, satışların cumartesi ve pazar günleri yoğunlaştığını ifade etti.

11.06.2024 17:07
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Alibeyköy'de kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

Canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 20-30 bin liradan alıcı bulurken büyükbaş kurbanlıklar 130-200 bin liradan satılıyor.

Besici Erdal Kavun, pazara yaklaşık 12 yıldır geldiğini ve bu sene 74 büyükbaş hayvan getirdiğini söyledi.

Kavun, yaklaşık 50 tanesini sattıklarını geriye 24 büyükbaş hayvanı kaldığını açıkladı.

Talebin ilk günlerde iyi olduğunu şu an azaldığını belirten Kavun şöyle devam etti:

"Herkes fiyatların pahalı olduğundan şikayetçi ama burada bizim mağduriyetimizi bilmiyorlar. Kurban pazarındaki çadırlar geçen sene 40 bin liraydı bu sene çadır başı 100 bin lira ödüyoruz. Nakliye 50 bin liraydı, 100 bin liraya yükseldi. Her şey iki misline çıktı. Biz burada hayvanın fiyatını iki kat artırdığımızda müşteriye çok farklı geliyor. Aslında hayvan yem fiyatlarına göre 3 misli olması lazım. Biz memnunuz ama geneli memnun değil. Satışlar şu an yok. Bir tek umut var, o da Arife günü. Genelde kurban satışları cumartesi ve pazar günleri oluyor. Geçen cumartesi ve pazar günü yoğun değildi."

"Kurban kesecek insanlar fırsatçılık yapmıyor. İlk günlerde geliyorlar. Hayvanını alıyorlar, sıraya giriyorlar." diyen Kavun şöyle devam etti:

"Büyükbaşta 6-7 hisselik hayvanlar satılıyor. Yaklaşık olarak 6 hisseli hayvanlar 130 bin lira ile 200 bin lira arasında .Bizde şu an bir tane tosun var. Bu pazarın en büyüğü 1 ton 150 kilogram. Tosunu 290 bin liraya sattık. Satışlarımızın yüzde 60'ı gerçekleşti. Biz besicilik yapıyoruz. Girdiler biraz hafiflerse üreticimiz, çiftçimiz gerçekten bu işin üstüne düşer. Tüketici kesimi bunu daha uygun fiyatlara alır ve hızlı tüketim olur. Şimdi tüketim yavaşlayınca besici hayvandan bıkıyor, kestiremiyor, vadeli satışlar yapmak zorunda kalıyor. Bunlar da hep problem oluyor. Bu işte girdi maliyetleri çok önemli. Bunlara daha çok destek yapılmasını talep ediyoruz. Türkiye'deki üretici gerçekten üretmeye meraklı ama zarar ettiğinde de bıkıyor."

Alibeyköy kurban pazarında küçükbaş hayvanların kilogramı 260- 300 lira olup, 20-30 bin lira arasında satılıyor. Adak hayvanlarda ise küçükbaş hayvanlar 13-20 bin liradan satılıyor.

Kaynak: AA

Kurban, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alibeyköy'de kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu - Son Dakika

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