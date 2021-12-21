Üye Girişi
Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi - Son Dakika

Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi

21.12.2021 08:56
Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satım konusu yapılan dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dirhemi eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satım konusu yapılan dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dirhemi eklendi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin TCMB Genelgesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, TCMB tarafından alım satım konusu yapılan dövizler arasına Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi. Böylece TCMB'nin alım satıma konu döviz tablosunda yer alan para birimi sayısı da 22'ye yükseldi.

Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizler şöyle:

"ABD doları, Avustralya doları, Azerbaycan yeni manatı, BAE dirhemi, Bulgar levası, Çin yuanı, Danimarka kronu, avro, Güney Kore wonu, İngiliz sterlini, İran riyali, İsveç kronu, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, Katar riyali, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Pakistan rupisi, Rumen leyi, Rus rublesi ve Suudi Arabistan riyali."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:44 Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı
08:44 Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü
08:36 İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
08:26 10 maddede yeni ekonomik paket! Erdoğan açıkladı
08:06 Dolar düştü, vergiler arttı! Artış oranı yüzde 36'yı aştı
07:59 Ekonomistler kurdaki düşüşü yorumladı: Örtülü faiz ve ekstra enflasyon
07:53 Dolar güne nasıl başladı? Erdoğan'ın TL mevduat açıklaması yapmıştı
07:52 Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek
07:00 Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, bazı seferleri iptal etti
01:10 Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi         
08:36
Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak         
08:19
Dolar güne nasıl başladı? Erdoğan'ın TL mevduat açıklaması yapmıştı Dolar güne nasıl başladı? Erdoğan'ın TL mevduat açıklaması yapmıştı         
07:53
Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu         
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 09:02:13. #1.11#
SON DAKİKA: Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement