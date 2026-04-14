Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alison-Madueke Rüşvet Suçlamalarını Reddetti

14.04.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke, İngiltere'de rüşvet davasında suçlamaları reddetti.

Nijerya'nın eski Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ilk kadın başkanı Diezani Alison-Madueke, İngiltere'de hakkında açılan rüşvet davasında suçlamaları reddetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Alison-Madueke hakkında İngiltere'de açılan rüşvet davasında dün Londra'daki Southwark Crown mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Davada savcılık, Alison-Madueke'nin 2011-2015 yıllarında, petrol bakanı olarak görev yaptığı sırada kamu ihaleleri karşılığında çeşitli kişi ve şirketlerden "önemli mali ve diğer menfaatler" sağladığını öne sürdü.

Alison-Madueke'ye ilişkin olarak savcılık, İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Buckinghamshire bölgesinde lüks konutların kullanımına sunulduğunu, bu konutların yaklaşık 4,6 milyon sterlinlik tadilat giderlerinin karşılandığını ve 2 milyon sterlini aşan alışveriş harcamaları olduğunu belirtti.

Savcılık, Alison-Madueke'nin kullanımına sunulan şoförlü araçların ve özel jet seyahatlerinin de rüşvet kapsamında olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Alison-Madueke verdiği ifadede "Hiçbir noktada bu kişilerden rüşvet istemedim, almadım ya da kabul etmedim." dedi.

Alison-Madueke, savunmasında resmi görevleri sırasında kendisi adına yapılan harcamaların Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) tarafından geri ödendiğini ve bu hizmetlerin görevini yerine getirmesi için sağlandığını ifade etti.

Bazı konutların resmi toplantılar için kullanıldığını belirten Alison-Madueke, şoförü tarafından kendisine ulaştırıldığı iddia edilen nakitten ise haberdar olmadığını ve parayla bir işinin olmadığını söyledi.

Öte yandan davada yargılanan petrol yöneticisi Olatimbo Ayinde hakkındaki rüşvet suçlamalarını, Alison-Madueke'nin kardeşi Doye Agama da rüşvet için komplo kurma suçlamasını reddetti.

Nijerya'nın eski Petrol Bakanı ve OPEC'in ilk kadın başkanı Diezani Alison-Madueke, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan döneminde petrol bakanı olarak görev yapmıştı.

Alison-Madueke'ye ait milyonlarca dolar değerindeki bazı mülklere, rüşvet gerekçesiyle 2017 yılında mahkeme kararıyla el konulmuştu.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Ekonomi, Nijerya, Alison, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:16:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.