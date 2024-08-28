Allianz Trade Metal Sektörü Raporu Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Allianz Trade Metal Sektörü Raporu Yayımlandı

Allianz Trade Metal Sektörü Raporu Yayımlandı

Allianz Trade'in uzman ekonomistlerince hazırlanan Metal Sektörü Raporu, sektörün güçlü yönlerini ve gelecekteki riskleri ele alıyor. Rapor, metal fiyatlarının yüksek seyretmesi, üretim ve ihracatta artış, kamu politikaları ve likidite pozisyonları gibi konuları içeriyor.

28.08.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Allianz Trade'in uzman ekonomistlerince hazırlanan Metal Sektörü Raporu yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Trade'in uzmanları tarafından, yatırımcılara, girişimcilere ve ihracatçılara rehberlik etmesi amacıyla paylaşılan raporda, dünya genelinde bu sektörün güçlü yönleri arasında metal fiyatlarının tarihi ortalamaların üzerinde kalması, 2024 başı itibarıyla üretim ve ihracatta artış, sektörü desteklemek için kritik hammadde ve minerallere odaklanan kamu politikaları ve firmaların güçlü likidite pozisyonları yer aldı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) belirttiği politikalar senaryosuna göre, metal talebi iki katına çıkabilir. Hükümetlerin tüm ilan edilen hedeflere ulaşacağını varsayan "İlan Edilen Taahhütler Senaryosu"na göre ise bu talebin, üç kata kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Bakırın iki kat ve lityumun yedi kat ile en çok talep gören metaller olması ve bunun sektörde daha yüksek fiyatlar görülmesine yol açabileceği bilgisine de raporda yer verildi.

Metal şirketleri üzerinde, su kullanımı, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik etkileri ile ilgili "Çevresel, Sosyal, Yönetişim" düzenlemelerine yönelik baskılar artıyor. Sektördeki firmaların bu doğrultuda büyük sermaye harcamaları yapma gerekliliği, sektörün zayıf noktalarından biri olarak gösteriliyor. Türk metal üreticilerinin de bu eğilime ayak uydurarak tedarik zinciri risklerini azaltmak ve mevcut sorunları gidermek için yenilikçi ve sofistike yaklaşımlar geliştirmesi gerektiği öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Trade Kredi İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Altuğ Karagöz, "Çevre standartları, ticaret tarifeleri, vergilendirme veya iş kanunlarıyla ilgili hükümet düzenlemeleri ve politikalarındaki değişiklikler, metal sektörünün operasyonlarını, maliyetlerini ve piyasa rekabet gücünü önemli ölçüde etkileyebilir. Ek olarak, elektrik ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının maliyeti ve erişilebilirliğinin de şirketlerin üretim maliyetlerini etkileyebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısmi olarak aşılmış gözüken enerji krizinin ilerleyen dönemde çeşitli faktörlerin etkisiyle yeniden şiddetlenebileceğine ve enerji fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin olasılıklar arasında sayıldığına değinen Karagöz, "Küreseldeki dönüşümde, enerji geçişi talebi değiştiriyor ve şirketler, bakır ve lityum dahil olmak üzere geleceğe dönük emtialara daha fazla yatırım yaparak ve kömür varlıklarını elden çıkararak yanıt veriyor." şeklinde görüş belirtti.

Karagöz, ham madde teminindeki güçlükler yaşandığını ve bu tedarik zinciri kesintisinin, madencilik ve metal şirketlerinin uzun süredir boğuştuğu bir sorun olduğunu vurguladı.

Kuruluşların tedarik zincirlerini dönüştürmek, mevcut oynaklığı daha iyi atlatmak ve verimliliği, dayanıklılığı ve şeffaflığı artırmak için yeni fırsatlar bulmak için çabalarını yoğunlaştırdığını kaydeden Karagöz, "Türk metal üreticilerinin de mevcut sorunları gidermek için çabalarını bu yöne doğru kaydırması gerekiyor ve yeni yatırım alanları açması gerekiyor. Metalciler, tedarikçilerle daha güçlü ilişkiler ve işbirliğine dayalı sözleşmeler dahil olmak üzere, tedarik zinciri riskini azaltmak için daha yenilikçi, sofistike yaklaşımlar düşünüyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Allianz Trade Metal Sektörü Raporu Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:03:41. #1.13#
SON DAKİKA: Allianz Trade Metal Sektörü Raporu Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement