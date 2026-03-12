Alman Ekonomisi Enerji Krizinden Etkileniyor - Son Dakika
Alman Ekonomisi Enerji Krizinden Etkileniyor

12.03.2026 12:49
IfW, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji fiyatlarının Almanya'nın ekonomik toparlanmasını baskıladığını bildirdi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve enerji fiyatlarındaki sert yükselişin Alman ekonomisindeki toparlanma sürecini baskıladığını bildirdi.

Enstitü, Alman ekonomisine ilişkin yayımladığı bahar raporunda, Aralık 2025'te paylaştığı tahminlerini güncelledi. Buna göre, 2026 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 0,8'e indirildi. 2027 yılı büyüme öngörüsü ise yüzde 1,3'ten 1,4'e yükseltildi.

Raporda, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları ile Tahran'ın misillemelerinin emtia fiyatlarını belirgin şekilde artırdığı vurgulandı. Uzmanlar, fiyatlardaki bu yükselişin sürmesi durumunda, cari yılda GSYH'nin yüzde 0,6'sına tekabül eden bir satın alma gücü kaybı beklendiğini, bunun da ekonomik faaliyeti yavaşlatacağını kaydetti.

Artan enerji maliyetlerinin baskısıyla, daha önce yüzde 1,8 olarak açıklanan 2026 enflasyon tahmini yüzde 2,5'e çıkarıldı. Enflasyonun 2027 yılında ise yüzde 2,1 seviyesinde dengelenmesi öngörülüyor.

Raporda, savunma ve altyapıya aktarılan milyarlarca avroluk genişleyici maliye politikasının ekonomiye destek verdiği ancak geniş tabanlı ve sağlam bir toparlanmanın henüz uzağında olunduğu belirtildi.

Alman ihracatçılarının sınırlı büyüme gösterse de küresel pazar payı kaybetmeye devam edecekleri, bütçe açığının GSYH'ye oranının ise 2027'ye kadar yüzde 4,2'ye yükselebileceği ifade edildi.

Alman ekonomisi iki yıl süren resesyon baskısının ardından 2025'i yüzde 0,2'lik zayıf bir büyüme kaydetmişti.

IfW Başkanı Prof. Dr. Moritz Schularick, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İran'daki askeri çatışma, Alman ekonomisi için olumsuz etkiler oluşturma tehdidi taşıyor." ifadesini kullandı.

IfW Ekonomik Tahmin Müdürü Stefan Kooths ise yapısal sorunlara dikkati çekerek, "Ciddi yapısal sorunların yükü altındaki Alman ekonomisi, ileriye dönük büyük sıçramalar yapma kapasitesine sahip değil. Yüksek bütçe açıklarıyla finanse edilen teşvik önlemleri olmasaydı, ekonomik ivme kendi kendini besleyen bir toparlanma olarak nitelendirilemeyecek kadar zayıf kalırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

12:09
