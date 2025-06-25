Alman Ekonomisi Toparlanma İşaretleri Gösteriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Alman Ekonomisi Toparlanma İşaretleri Gösteriyor

25.06.2025 13:54
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DIW, Almanya'nın ekonomik barometresinin haziranda 94,2 puana çıkarak toparlanma yolunda olduğunu bildirdi.

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), enerji krizi ve küresel ekonomideki soğumadan dolayı uzun süredir zor günler geçiren Alman ekonomisinin toparlanma yoluna girdiği öngörüsünde bulundu.

DIW, Almanya'ya ilişkin haziran ayı ekonomik barometresini açıkladı.

Buna göre, ekonomik barometre, haziranda 4 puan artışla 94,2 puana çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Barometrenin, Alman ekonomisindeki ortalama büyümeyi gösteren 100 puana yaklaşması dikkati çekti.

Açıklamada, ABD'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ithalatına yönelik belirsiz gümrük tarifeleri kapsamında dış ve ticaret politikasındaki çalkantıların Alman şirketleri ve hane halklarını zorlamaya devam ettiği belirtilirken bununla birlikte özellikle yeni federal hükümetin kapsamlı mali paketi ışığında yakın geleceğe yönelik beklentilerin giderek daha olumlu olduğu vurgulandı.

Avrupa Merkez Bankasının kademeli faiz indirimlerinin ve düşük enflasyonun da ekonominin toparlanmasını desteklediği ifade edildi.

DIW ekonomistlerinden Guido Baldi de Almanya'da yıllar süren durgunluğun ardından ekonomik durumun kademeli olarak iyileştiğine dair işaretlerin arttığını belirterek, "Maliye politikasından gelen güçlü teşvikler ve daha istikrarlı iç siyasi koşullar buna katkıda bulunuyor. Küresel ekonominin zayıflaması ve jeopolitik durumun endişe verici olmaya devam etmesi nedeniyle iç talebin güçlenmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde her ne kadar yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetse de ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını, Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Öte yandan, Almanya'da bir önceki Federal Meclisteki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.

Federal Meclisin ülkenin borç freninin gevşetilmesi ve altyapının yenilenmesi için 500 milyar avroluk özel bir fon oluşturulmasına yeşil ışık yakmasının ardından 24 Haziran'da Bakanlar Kurulu 2025 bütçe taslağını ve 2026 bütçe çerçevesini onaylamıştı.

Hükümetin bütçe rotasında 2029'a kadar toplam 847 milyar avro tutarında yeni borç ihracı öngörülürken, ülkede 2029'a kadar altyapıyı modernleştirmek için 166 milyar avro harcanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Enerji, berlin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Ekonomisi Toparlanma İşaretleri Gösteriyor - Son Dakika

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