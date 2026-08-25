Alman Havalimanları'ndan Kötü Tahmin - Son Dakika
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Alman Havalimanları'ndan Kötü Tahmin

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ADV, 2026 hava trafiği tahminini yeniden düşürdü; Almanya havacılığı zorlu ekonomik koşullardan etkileniyor.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), 2026 yılına ilişkin hava trafiği tahminini dört ay içinde ikinci kez aşağı yönlü revize etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Almanya genelindeki havalimanlarının bu yıl toplamda yaklaşık 217 milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 1,4'lük düşüşe işaret ederken nisan ayında yayımlanan tahmine kıyasla yolcu beklentisinde 5 milyonluk azalma anlamına geliyor.

Açıklamada, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, zayıf ekonomik konjonktür ve Avrupa ortalamasının çok üzerinde seyreden yüksek vergiler ile işletme maliyetlerinin hava yolu şirketlerinin Almanya'da ek kapasite oluşturmasını engellediği aktarıldı.

"Almanya havacılıkta yerinde sayıyor"

ADV Başkanı Ralph Beisel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, temmuz ayında yolcu sayısında yaşanan yüzde 0,9'luk küçük artışın genel tablodaki karamsarlığı değiştirmediğini belirterek, "Temmuz ayındaki hafif artış, Almanya'nın bir havacılık merkezi olarak yerinde saydığı gerçeğini gizlememeli. Tahminlerimizi nisan ayından sonra ikinci kez aşağı çekmek zorunda kalmamız ciddi bir uyarı sinyalidir. Birçok Avrupa ülkesinde havacılık sektörü dinamik bir şekilde büyürken Almanya geride kalıyor." ifadelerini kullandı.

Beisel, yüksek kamu altyapı maliyetleri ve zorlu ekonomik koşulların havayolu şirketlerinin Alman havalimanlarındaki hizmetlerini ve uçuş ağlarını genişletmesini engellediğini belirtti.

Hava yolu şirketlerinin uçaklarını yeniden Almanya'ya yönlendirmesi için çerçeve koşulların acilen iyileştirilmesi gerektiğini belirten Beisel, kaybedilen her hattın ülkenin küresel erişilebilirliğini ve ekonomik gücünü zayıflattığı uyarısında bulundu.

Maliyet yükü Avrupa ortalamasının iki katı

ADV verilerine göre, havacılık vergisindeki indirimlere rağmen Alman havalimanlarındaki vergi ve harç yükü rekabet gücünü baltalıyor.

Avrupa içi destinasyonlara Almanya'dan kalkan her uçuş ortalama 4 bin 449 avro vergi ve harç yükü taşırken Avrupa genelinde bu ortalama 2 bin 326 avro seviyesinde bulunuyor.

New York gibi kıtalararası uçuşlarda ise Almanya'daki vergi ve harç yükü 16 bin 177 avroya ulaşırken benzer Avrupa havalimanlarında bu maliyet ortalama 6 bin 914 avro düzeyinde kalıyor.

2026'da büyüme beklenmiyor

Yılın ocak-temmuz döneminde Alman havalimanlarını kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 119,43 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, Kovid-19 krizi öncesi dönem olan 2019 yılının da yüzde 16 altında kaldı.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Almanya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Havalimanları'ndan Kötü Tahmin - Son Dakika

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