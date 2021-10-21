Alman otomobil üreticisi Opel, egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle ceza ödedi

Opel'e yönelik yürütülen soruşturma, belgelendirme şartlarının ihlali konusundaki ilişkili cezayla birlikte Şubat ayında tamamlanmıştı. Salı günü Xinhua'ya konuşan Frankfurt Savcılığı sözcüsü, "Para cezası ödendi" ifadelerini kullandı.

Xinhua'ya açıklama yapan bir Opel sözcüsü, savcılığın eski dizel modellerinin emisyon kontrolüne ilişkin yürüttüğü soruşturmaların "idari hukukun ihmal yoluyla ihlaline yönelik bir ceza bildiriminin alınmasıyla tamamlandığını" teyit etti.

Opel sözcüsü, ceza bildiriminde "herhangi bir kasıtlı eylem ya da ceza gerektiren suç, özellikle herhangi bir sahtekarlık iddiası bulunmamaktadır. Yasadışı bir yanıltıcı cihaza ilişkin herhangi bir bulgu da içermemektedir" diye ekledi.

SAHTECİLİK DAVALARI DÜŞÜRÜLDÜ

Dört Opel yöneticisine yönelik sahtekarlık ve dolaylı sahte belgelendirme iddialarıyla açılan kamu davası, hayır kurumlarına ödenecek 5 bin ile 10 bin euro arasında değişen tutarlarda para cezaları verilerek düşürüldü. Diğer iki Opel çalışanına yönelik davalar da küçük çaplı kusurlar nedeniyle ek bir şart aranmaksızın düşürüldü.

VOLKSWAGEN EMİSYON SKANDALI NEDENİYLE 32 MİLYAR EURO ÖDEDİ

Eylül 2015'te istemeden "Dieselgate" olarak bilinen emisyon skandalını başlatan Almanya'nın en büyük otomobil imalatçısı Volkswagen de, büyük oranda ABD'de olmak üzere para cezası, tazminat ve mahkeme masrafı için şimdiden 32 milyar euro ödedi.

Almanya'da geçen yıl Haziran ayında sona eren toplu davada, 240 binden fazla dava anlaşmayla sonuçlandırılmıştı. Volkswagen, otomobilleri etkilenen müşterilere 750 milyon euronun üzerinde ödeme yaptı. Eski CEO Martin Winterkorn dahil eski Volkswagen yöneticilerine yönelik ayrı bir davanın 2023'e kadar sürmesi bekleniyor.