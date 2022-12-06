Volkswagen Passat'ın üretim ve satışı sona erdi - Son Dakika
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Volkswagen Passat'ın üretim ve satışı sona erdi

06.12.2022 00:15

Volkswagen Passat sedanın Avrupa'daki üretim ve satışı sona erdi. Türkiye içinde geçerli olan karar sonrası, söz konusu Türkiye'de en çok satılan araçlardan bir tanesi olan model satış listelerinden kaldırıldı.

Ford, 2023 yılında Fiesta'nın üretiminin durdurulacağını duyurmuştu. Ford'un ardından bir benzer haberde Alman otomotiv devi Volkswagen'den geldi. Volkswagen, Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdirdi.

TÜRKİYE PAZARINDAN ÇEKTİ

Söz konusu karar Türkiye için de geçerli olacak. Wolkswagen, kararla birlikte Passat'ın sedan modelini Türkiye pazarından çekti. Markanın listesinde sadece station paketlerin satışta olduğu görüldü.

2 MODELİ SATIŞA SUNULACAK

Passat, Avrupa'da olduğu gibi bir süre daha station wagon gövde tipindeki Passat Variant ve Passat Alltrack versiyonlarıyla satılmaya devam edecek.

YERİNİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA DOLDURACAK

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen,Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planlıyor.

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Volkswagen, Passat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Volkswagen Passat'ın üretim ve satışı sona erdi - Son Dakika


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