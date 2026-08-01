Alman Otomotiv Sektöründe Derin Kriz

Alman ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektöründe, Asya kaynaklı sert rekabet ve başta enerji ve işçilik olmak üzere artan maliyetler nedeniyle yapısal kriz derinleşiyor.

Küresel pazarlardaki gümrük vergisi anlaşmazlıkları, ABD'nin korumacı politikaları ve Çin'deki iş hacminin zayıflamasıyla sarsılan sektörde gelecek endişesi büyüyor.

Sektörün önde gelen üreticilerinin yılın ikinci çeyreğine yönelik açıkladıkları finansal sonuçlar, krizin münferit olmaktan çıkıp tüm endüstriyi sarsan kronik bir boyuta ulaştığını ortaya koydu.

Almanya ve Avrupa Birliği (AB) genelinde belirsizliğini koruyan siyasi çerçeve nedeniyle içten yanmalı motorlara uzun süre bağımlı kalan Alman üreticiler, dönüşüm sürecinin getirdiği zorluklarla mücadele ediyor.

Alman otomotiv üreticileri, yüksek üretim maliyetleri ve daralan kar marjlarının yanı sıra ABD'nin gümrük tarifeleri, Orta Doğu'daki krizler ve yükselen enerji fiyatlarının baskısını da bilançolarında doğrudan hissediyor.

Ekonominin bel kemiğinde istihdam kan kaybediyor

Otomotiv sanayisi, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini, istihdamın ise yüzde 3'ünü oluşturarak gelir açısından ülkenin en büyük sanayi sektörü konumunda bulunuyor.

Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14'ünü barındıran ve 2025'te toplam ihracatın yüzde 16,2'sine denk gelen 280 milyar avroluk dış satıma imza atan sektörde kan kaybı verilere de yansıyor. Tedarikçiler hariç yaklaşık 725 bin kişinin istihdam edildiği Alman otomotiv endüstrisinde, istihdam oranı bir önceki yıla göre yüzde 6,2 azaldı.

Alman mühendisliğinin ve küresel gücünün temel direklerinden olan bu sektördeki kötü gidişat, ekonomik sınırları da aşıyor.

Ülkenin küresel simgeleri olan Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin içine düştüğü bu durum, yalnızca binlerce çalışanın geçim kaynağını ve ülke ekonomisini sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal huzuru, kırılgan siyasi dengeleri etkileyerek aşırı sağcı hareketleri de besliyor.

Radikal küçülme planları devrede

Derinleşen kriz, lüks segment dahil olmak üzere üreticileri radikal önlemler almaya zorluyor. Sektörün geleceğine yönelik tartışmaların odağında araç başına düşen yüksek işçilik maliyetleri yer alıyor.

Yönetim danışmanlığı şirketi Oliver Wyman'ın analizine göre, Almanya'da bir otomobilin üretimindeki ortalama işçilik maliyeti 3 bin 307 doları bulurken bu rakam Çin'de 597 dolar, Meksika'da ise 305 dolar seviyesinde seyrediyor. Çinli üreticilerin gelişmiş üretim hatları sayesinde bir aracı çok daha az iş gücü saatiyle banttan indirebilmesi, aradaki maliyet uçurumu derinleştiriyor. Bu tablo, üreticilerin yeni yatırımlarını Doğu Avrupa ve Meksika gibi bölgelere kaydırmasına yol açıyor.

Çin'in yükselişi dengeleri kalıcı olarak değiştirdi

Alman üreticiler küresel pazarda iki cepheli bir zorlukla karşı karşıya bulunuyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de yabancı markaların satışları hızla erirken Çinli üreticiler Avrupa pazarında büyük adımlarla ilerliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2025 yılında küresel elektrikli araç üretiminin yaklaşık yüzde 75'i Çin'de gerçekleştirildi. Çinli üreticiler, bir önceki yıla göre ihracatını ikiye katlayarak 2,5 milyondan fazla elektrikli aracı dünya pazarlarına gönderdi.

Çin, bir dönem Volkswagen satışlarının yüzde 37'sini oluşturacak kadar kazançlı bir adaydı. Ancak Çinli üreticiler, ortak girişimler sayesinde otomobil üretimini öğrendikten sonra dengeleri kendi lehlerine değiştirdi. Süreç içinde Çin kamu otomotiv şirketi BAIC Group, yüzde 9,98 hissesiyle Mercedes-Benz'in en büyük hissedarı konumuna geldi. BYD ve Geely Auto gibi Çinli firmalar elektrikli araç teknolojisinde hızla vites yükseltirken, Alman üreticiler cazip elektrikli modeller sunmakta gecikti. Bunun sonucunda, yılın ilk altı ayında Çin pazarındaki satışlar yıllık bazda Mercedes'te yüzde 28, Volkswagen'de yüzde 26 ve BMW'de yüzde 20 düşüş gösterdi.

Beş büyük Alman üreticide son durum

Alman otomotiv sektörünün en önemli aktörlerinden BMW, küresel ölçekte yaklaşık 154 bin kişiden oluşan iş gücünün yüzde 5'ine tekabül eden 8 bin idari ve AR-GE pozisyonunu 2027 sonuna kadar tasfiye edeceğini duyurdu. Şirketin ikinci çeyrek net karı ise yüzde 35 azalarak 1,2 milyar avroya geriledi.

Lüks spor otomobil markası Porsche, alınan tasarruf tedbirleri kapsamında Almanya'daki istihdamını 2035 yılına kadar 5 bin kişi azaltmayı, başka bir ifadeyle her 5 çalışandan 1'ini işten çıkarmayı planlıyor. Üreticinin küresel satışları, 2025'te yüzde 10 kayıpla 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

İstihdam azaltma programının kapsamını iki katına çıkaran Volkswagen, 100 bin çalışanın işine son vermeyi ve Almanya'daki dört fabrikayı kapatmayı planladığını açıkladı. Benzer hacimde araç üreten Japon rakibi Toyota'dan yüzde 60 daha fazla çalışana sahip olan şirketin 2025 yılı faaliyet kar marjı yüzde 2,8 gibi kritik bir seviyede kalmıştı.

Mercedes-Benz, 2027 yılına kadar 5 milyar avro tasarruf sağlamak amacıyla idari ve bilişim departmanlarından yaklaşık 5 bin 500 çalışanla yollarını gönüllü ayrılık formülüyle ayırdı. Çin pazarındaki sert rekabet sebebiyle 700 milyon avrodan fazla varlık silen şirketin çekirdek otomobil bölümünün faaliyet karı yüzde 25 eriyerek 909 milyon avroya geriledi.

Daha önce 2029 yılı sonuna kadar idari ve AR-GE birimlerinden 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyuran Audi'de ise krizin derinleşmesiyle fabrika kapatma senaryoları gündeme geldi. Üretim kapasitesi düşürülen Neckarsulm fabrikası, 2030 yılında kapatılması muhtemel tesisler listesine dahil edildi.

Yurt dışında üretim ve siyasi arayışlar

Alman otomotiv sanayisi üretim ağını uzun süredir küresel ölçekte organize ediyor. Günümüzde Alman markalı her 10 araçtan 7'sinden fazlası Almanya dışında üretiliyor. Bu durum pazarın olduğu yerde üretim yaparak lojistik maliyetlerini ve kur risklerini azaltmayı hedeflerken Almanya içindeki fabrikaların sadece marka imajına güvenmek yerine yüksek verimlilik odaklı çalışmasını zorunlu kılıyor. Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre, Almanya'da üretilen otomobil sayısı 2016 yılından bu yana yüzde 28 geriledi.

Kimya ve makineyle birlikte 19. yüzyıldan bu yana Alman mühendisliğinin üç temel direğinden biri olan otomotiv sektöründeki bu kötü gidişat, ekonomik sınırları aşıyor. Ülkenin küresel simgeleri olan Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin içine düştüğü bu yapısal kriz, yalnızca binlerce çalışanın geçim kaynağını ve ülke ekonomisini sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda Alman ulusal kimliğini, toplumsal huzuru ve kırılgan siyasi dengeleri de doğrudan etkiliyor.

Otomotiv sanayisindeki gerileme, Almanya'da aşırı sağcı siyasi hareketleri besleyerek toplumsal kırılganlığı artırıyor.

Sanayideki bu gerilemeye çözümler arayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen hafta bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sektörel sorunları doğrudan Çin'e bağlayarak, Çin kaynaklı ithalat dalgasına karşı Avrupa'nın geri kalanıyla ortak hareket etme sözü verdi.

Merz, Fransız üreticilerin de benzer sorunlarla karşılaştığına dikkati çekerek "Otomotiv endüstrisini yeniden istikrara kavuşturmak için her şeyi yapıyoruz. Şu anda burası Almanya'daki en zordaki sektör." ifadelerini kullandı.