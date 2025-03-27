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Ekonomi

Alman Sağlık Bakanlığı İstinye Üniversitesi'nde

Alman Sağlık Bakanlığı İstinye Üniversitesi\'nde

Almanya heyeti, İstinye Üniversitesi'nde sağlık alanında iş birliği için görüşmeler yaptı.

27.03.2025 13:31
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Almanya'nın Federal Sağlık Bakanlığı heyeti, İstinye Üniversitesi'ni ziyaret ederek, Üniversite yönetimiyle sağlık alanında iş birliğine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, mezunların Almanya'da sağlık hizmetleri alanında istihdamını kolaylaştırmaya yönelik iş birliği imkanları ve istihdam süreçlerine ilişkin gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ele alındı.

Almanya'nın Federal Sağlık Bakanlığı ve konsolosluk üyelerinden oluşan heyet, İstinye Üniversitesi'ni ziyaret etti. İstinye Üniversitesi Vadi Ana Kampüsü'nü ziyaret eden heyet; kütüphane, eğitim laboratuvarları ile Ar-Ge laboratuvarlarını gezerek bilgiler edindi. Ardından Liv Hospital'ı gezen heyet, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ve Üniversite yönetimi eşliğinde özel bir görüşme gerçekleştirdi. Alman heyet, "Gütesiegel" sertifikasyon programıyla ilgili sunum yaptı. İstinye Üniversitesi heyetinin gündem konuları arasında ise diploma denkliği, dil eğitim desteği ve erasmus hareketliliği vize engeli yer aldı.

Üniversitenin ileriye dönük vizyonu ve hedefleri Alman heyetle paylaşıldı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Gülen, İstinye Üniversitesi tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Hatice Gülen sunumunda İstinye Üniversitesi'nin kuruluşuna, gelişimine, Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TTO) kuruluşuna, Ar-Ge'ye verilen önem ve çalışmalar ile 'Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nin kuruluşuna değindi. Ayrıca kampüsler ve üniversitenin fiziki imkanları da paylaşıldı. Proje, patent ve iş birlikleriyle ilgili bilgi aktarılırken, hastanelerde yürütülen klinik araştırmalar hakkında bilgiler verildi. Gülen, ilaç firmalarıyla yürütülen klinik araştırmalara değindi. Ayrıca eğitim akreditasyonları, ödül törenleri, üniversitenin ileriye dönük vizyonu ve hedefleri de Alman heyetle paylaşıldı.

"Genç, şeffaf, aydın ve ilerici bir üniversite"

Görüşme kapsamında Almanya'da Tıp ve Sağlık Hizmetleri istihdamını kolaylaştırmaya yönelik bir ortaklık ve istihdam süreçlerinde yeni yönetmelikler konuşuldu. Parlamenter Müsteşar Prof. Dr. Edgar Franke, "Hastaneyi ve üniversiteyi ziyaret ettik. Çok genç, şeffaf, aydın ve ilerici bir üniversite. Burada kurulan üniversiteyi ve hastaneyi çok takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz için vize ve denklik süreçlerini kolaylaştırmalıyız"

"Bunu uzun süreli bir ortaklık olarak görüyoruz" diyen İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, şunları söyledi: "Almanya'da istihdamı daha cazip hale getirmek için farklı modeller oluşturulmalı. Burada yetişen doktor ve hemşireler Türkiye'de de iş bulabiliyor. Öğrencilerimiz için vize ve denklik süreçlerini kolaylaştırmalı ve dil öğrenimini cazip hale getirmeliyiz. Bunu uzun süreli bir ortaklık olarak görüyoruz. Karşılıklı anlayışla oluşturacağımız ortak çalışmalarla ortaya çıkacak model, ülkemiz için öncü bir çalışma olacaktır."

"Üniversite ile kurduğumuz ortaklıkla bu süreci kolaylaştırabiliriz"

Federal Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Uzman Personel Dairesi Başkanı Dr. Roland Jopp, ziyaret kapsamında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda istihdam ile ilgili paylaşımda bulunan Dr. Jopp, "Yurtdışından gelerek sağlık hizmeti sağlayan personel istatistikleri 2016 yılında 8 bin 376 iken 2025'te 30 bin 882 oldu. Her yıl yaklaşık 50 bin kişi bu meslek dallarında eğitim görmek için başvuruyor" dedi.

Yurtdışından gelen hemşirelerle büyük ölçüde bu alanda istihdamın desteklendiğini belirten Dr. Joop, şunları söyledi: "Sağlık meslekleri bilirkişi raporlarının sunduğu örnek raporların kullanımı ve denklik incelemesinden feragat ile denklik incelemesine gerek kalmadan istihdam kolaylaştırılıyor. Bazı üniversitelerde derslerin ve akreditasyonun eşdeğer olduğuna kanaat getirilirse personel alımında denklik aranmıyor. WHO, ILO, IOM ve IRIS standartları dikkate alınarak adil, etik ve sürdürülebilir işçi alımı sağlanıyor. Hemşireler için B2, doktorlar için C1 Almanca gerekiyor. Almanya Bakımda Adil İşçi Alımında yasal düzenlemeler getirildi. Türkiye'de yetişen hemşire ve doktorlar da Almanya'da yaşayan Türkler için önemli bir kaynak olacaktır. Direkt olarak üniversite ile kurduğumuz ortaklıkla bu süreci kolaylaştırabiliriz."

Yapılan açıklamaya göre; bu ziyaretin İstinye Üniversitesi ve Alman Sağlık Bakanlığı arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağladığı belirtilirken, ülke çapında mezunların uluslararası sağlık sektöründe daha etkin rol alabilmesi adına yeni fırsatlar sunacak. Yapılan görüşmeler ve değerlendirilen çözüm önerileri, sağlık alanında nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesini destekleyecek adımların temelini oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Almanya, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Sağlık Bakanlığı İstinye Üniversitesi'nde - Son Dakika

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