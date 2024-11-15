Alman Şirketlerde Sipariş Eksikliği Endişesi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Alman Şirketlerde Sipariş Eksikliği Endişesi Arttı

Almanya'da sipariş eksikliği nedeniyle şirketlerin varlıklarını sürdürme endişesi yüzde 7,3'e yükseldi.

15.11.2024 13:16
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Almanya'da daha fazla şirketin sipariş eksikliği nedeniyle varlıklarını sürdürmekten endişe ettiği bildirildi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) Alman iş dünyası ekim anketine göre, ekonomik olarak faaliyetlerini devam ettirmekten endişe eden Alman şirketlerinin oranı yüzde 7,3'e yükseldi. Ekim 2023'te ise bu oran yüzde 6,8 olarak açıklanmıştı.

Ifo'nun açıklamasında, "Her şeyden önce, tüm sektörlerde sipariş eksikliği var ve bu da önemli likidite darboğazlarına yol açıyor." denildi.

Aynı zamanda artan işletme ve personel maliyetlerinin şirketler üzerinde baskı oluşturduğu ve tüketicilerin satın alma konusunda devam eden isteksizliğinin satışları azalttığına yer verilen açıklamada, "Artan bürokratik gereklilikler maliyet baskısını daha da artırıyor. Yüksek enerji maliyetleri ve artan uluslararası rekabetin birleşimi de özellikle olumsuz bir etki oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankette özellikle sanayide hayatta kalma endişeleri artarken, imalat sektöründe şirketlerin yüzde 8,6'sının derin ekonomik sorunlar yaşadığı da belirtildi. Ekim 2023'te bu oran yüzde 6,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Ifo anketine göre, varlıklarını tehdit altında gören şirketlerin oranı hizmet sektöründe yüzde 5,8 ve perakende sektöründe yüzde 13,8 oldu.

İnşaat sektöründe ise konut inşaatındaki krize rağmen bu oran yüzde 8,9'dan yüzde 7,9'a geriledi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kurumsal iflaslardaki artış muhtemelen devam edecek. Sipariş eksikliğine ek olarak, uluslararası rekabetin artan baskısı birçok şirket için o kadar büyük sorun oluşturuyor ki geleceklerini ciddi bir tehdit altında görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ifo, 11 Ekim'de yayınladığı ankette Almanya'da sipariş eksikliğinin giderek daha fazla şirket için sorun oluşturarak ekonominin toparlanmasını engellediğini bildirmişti.

Söz konusu ankete göre, ekimde şirketlerin yüzde 41,5'i sipariş eksikliği bildirmişti. Alman şirketlerinde sipariş eksikliğinin temmuzdaki son ankete kıyasla 2,1 puan daha fazla olması dikkati çekmişti. Temmuzda bu oran yüzde 39,4 düzeyindeydi.

Alman ekonomisi

Öte yandan Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Şirketlerde Sipariş Eksikliği Endişesi Arttı - Son Dakika

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