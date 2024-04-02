Alman Şirketlerin Fiyat Artış Beklentileri Düşüyor, ECB Faiz İndirimi Umutlarını Artırıyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), gelecek 3 ay içinde fiyatlarını artırmak isteyen Alman şirketlerin oranının martta son 3 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve bunun da ECB'nin faiz indirimine ilişkin umutları artırdığını duyurdu.
Ifo, şirketlerin fiyat beklentilerine yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, martta Almanya'daki şirketlerin yüzde 14,3'ü gelecek 3 ayda fiyatlarını artırmak istediğini belirtti. Şubatta bu oran yüzde 15 olarak kayıtlara geçmişti.
Böylece, İfo'nun fiyat beklentileri endeksi martta Mart 2021'den bu yana en düşük değerine geriledi.
İmalatta fiyat beklentilerinin hemen hemen tüm sektörlerde gerilemesi dikkati çekti.
Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Enflasyon oranı hala düşüşte ve bu yaz yüzde 2'nin altına düşmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.
Ülkede şirketlerin fiyat artış beklentilerinin düşmesinin faiz indirimi umutlarını artırdığına işaret eden Wollmershauser, "Almanya perspektifinden bakıldığında, ECB'nin faiz oranlarını yakında düşürmemesi için hiçbir neden yok." dedi.
Almanya'da ocakta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,5'e gerilerken, orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB'nin yaptığı tahminlere göre bu hedef uzakta değil.
ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Eylül 2023'teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4'e yükselten Banka, ekim, aralık, ocak ve mart toplantılarında değişikliğe gitmedi.
ECB, artık giderek artan şekilde ilk faiz indirimine doğru ilerlemesi dikkati çekiyor.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 20 Mart'ta, Bankanın muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirterek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." demişti.
Almanya, İtalya, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları da faiz indirimi için haziran ayına işaret etmişti.
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlemek için 11 Nisan ve 6 Haziran'da toplanacak.
Son Dakika › Ekonomi › Alman Şirketlerin Fiyat Artış Beklentileri Düşüyor, ECB Faiz İndirimi Umutlarını Artırıyor - Son Dakika
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