Alman Sürücüler Ucuza Yakıt İçin Polonya'ya Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alman Sürücüler Ucuza Yakıt İçin Polonya'ya Akın Etti

12.03.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın yakıt fiyatlarının artması nedeniyle binlerce sürücü Polonya'ya geçerek ucuz yakıt alıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle yakıt fiyatlarının hızla yükselmesi üzerine binlerce Alman sürücünün, daha ucuz yakıt almak için Polonya'ya geçtiği bildirildi.

Polsat News'ün haberine göre, Polonya'da akaryakıtın litresi Almanya'ya kıyasla yaklaşık 0,47 avro daha ucuza satılıyor.

Alman sürücüler, bu sayede bir depo yakıtta 20 avroya kadar tasarruf edebiliyor.

Binlerce Alman'ın sınırı geçmesi, bazı Polonya sınır kasabalarında yakıt sıkıntısına ve uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı.

Swinoujscie Belediye Başkanı Joanna Agatowska, yerel akaryakıt istasyonlarına satışları yakından izlemeleri ve Alman sürücülere yapılan yakıt satışını sınırlamaları çağrısında bulundu.

Agatowska, ayrıca sınır ve gümrük yetkililerine, kişi başına sınırdan yalnızca bir bidon yakıtın geçirilmesine izin veren kuralların uygulanması talimatını verdi.

Polonya'nın Almanya sınırına yakın Lubieszyn köyünde de akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu. Alman sürücüler, Almanya'daki yakın kasabalara kıyasla litre başına yaklaşık 0,50 avro daha ucuz olan yakıt için kuyruk oluşturdu.

Almanya sınırına yakın bir diğer köy olan Zytowan'daki akaryakıt istasyonunda ise bu sabah yakıt geçici olarak tükendi.

MOZ.de'nin haberine göre sabah saatlerinde Alman araçlarının oluşturduğu kuyruğun 600 metreye kadar ulaştığı, daha sonra istasyondaki yakıtın tükendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Almanya, Polonya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Sürücüler Ucuza Yakıt İçin Polonya'ya Akın Etti - Son Dakika

Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

16:19
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor
Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
16:05
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap
Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:21:45. #7.12#
SON DAKİKA: Alman Sürücüler Ucuza Yakıt İçin Polonya'ya Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.