Almanya 2025 Bütçesini Onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya 2025 Bütçesini Onayladı

24.06.2025 19:52
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Almanya, durgun ekonomiyi canlandırmak ve savunma harcamalarını artırmak için 2025 bütçesini onayladı.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, ülkenin durgun ekonomisini canlandırmayı ve savunma harcamalarını artırmayı amaçlayan 2025 bütçe taslağını ve 2026 bütçe çerçevesini onayladı.

Almanya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Federal Meclisin ülkenin borç freninin gevşetilmesi ve altyapının yenilenmesi için 500 milyar avroluk özel bir fon oluşturulmasına yeşil ışık yakmasının ardından bakanların 2025 bütçe taslağını ve 2026 bütçe çerçevesini onayladığını belirtti.

Federal bütçe ve 500 milyar avroluk yatırım paketiyle, "yeni bir ekonomik güç oluşturmak, ülkeyi modernize etmek, geleceğe uygun hale getirmek ve güvenli yaşamı garanti altına almak için" şimdi gerekenleri yaptıklarını vurgulayan Klingbeil, "Bu yıl 115 milyar avronun üzerinde rekor yatırım planlıyoruz. 2029'a kadar federal hükümetin yıllık yatırımlarını yaklaşık 120 milyar avroya çıkaracağız." dedi.

Klingbeil, 2029'a kadar federal bütçenin ana rotasını belirlediklerini aktararak, "Ülkemiz birçok alanda kemer sıkma önlemleriyle mahvedildi. Bu durum değişmeli. Ekskavatörlerin hızla harekete geçmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma harcamaları artacak

Bu yıl için harcamaların 503 milyar avro olarak öngörüldüğü bütçede, gelirlerin 421,2 milyar avro, yatırımların da 115 milyar avro olacağı tahmin ediliyor. Tasarıda, 2025'te net borçlanmanın 81,8 milyar avro olması beklenirken, bunun 2026'da ise 89,3 milyar avroya çıkması öngörülüyor. Ayrıca 2026'da 123,6 milyar avro yatırım planlanıyor.

Hükümetin bütçe rotasında 2029'a kadar toplam 847 milyar avro tutarında yeni borç ihracı öngörüldü.

Ülkede 2029'a kadar altyapıyı modernleştirmek için 166 milyar avro harcanması planlanıyor. Bu miktarın yaklaşık 107 milyar avrosu demir yollarına, 52 milyar avro kadarı otoyollara ve yaklaşık 8 milyar avrosu da su yollarına ayrılacak.

Çalışma ve sosyal harcamalar bu yıl yaklaşık 180 milyar avro ile bütçedeki en büyük harcama kalemi olmaya devam edecek.

Taslak 2025 bütçesinde, konut, kentsel gelişim ve inşaata 2028'e kadar 20 milyar avro ayrılırken, sosyal konutlar için 3,5 milyar avroluk rekor bir bütçe ayrılması dikkati çekti.

Ülkede konut yardımı (Wohngeld), artan kira fiyatlarını dengelemek üzere bu yıl yüzde 15 arttırılacak.

Ülkenin savunma harcamalarının 2029'a kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3,5'ine yükselmesi öngörülüyor. Genel olarak taslak bütçede bu yıl savunma harcamalarının GSYH'nın yüzde 2,4'üne ulaşması hedefleniyor.

Almanya'da bir önceki Federal Meclisteki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Almanya, Savunma, Finans, berlin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya 2025 Bütçesini Onayladı - Son Dakika

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