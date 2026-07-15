Almanya 2026'da 13,9 Milyar Avro Silah İhracatı Onayladı - Son Dakika
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Almanya 2026'da 13,9 Milyar Avro Silah İhracatı Onayladı

15.07.2026 13:49
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Almanya, 2026'nın ilk yarısında 13,9 milyar avro değerinde silah ve askeri teçhizat ihracatına onay verdi.

Almanya'da hükümet, 2026 yılının ilk yarısında yaklaşık 13,9 milyar avro değerindeki silah ve askeri teçhizat ihracatına onay verdi.

Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 2026 yılının ilk yarısına ilişkin silah ihracatı raporuna göre, bu dönemde verilen ihracat izinlerinin yaklaşık 9,6 milyar avroluk kısmını savaş silahları, 4,3 milyar avroluk bölümünü ise diğer savunma teçhizatları oluşturdu.

En büyük alıcı ülke 2,5 milyar avroyla Ukrayna olurken, İsrail 799 milyon avroluk ihracat izniyle altıncı sırada yer aldı.

İhracat izinlerinin yaklaşık 8,9 milyar avroluk kısmının Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Almanya'nın yakın güvenlik ortağı olarak değerlendirdiği ülkelere yönelik olduğu belirtilen raporda, bunun NATO'nun savunma harcamaları hedeflerinin uygulanmasına yönelik bir gösterge olduğu kaydedildi.

Ukrayna'ya verilen 2,5 milyar avroluk ihracat izinlerinin, ülkenin Rusya'ya karşı meşru müdafaa kapasitesini desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Raporda, İsrail'e verilen 799 milyon avroluk ihracat izninin gerekçesine de yer verildi.

Buna göre, bu tutarın yüzde 60'tan fazlası deniz savunma alanındaki büyük bir projeden, yaklaşık yüzde 20'si ise Alman Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Alman ve İsrailli şirketler arasındaki savunma sanayisi işbirliğinden kaynaklandı.

Kalan bölümün ise savaş silahı niteliği taşımayan diğer askeri malzemelerden oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya 2026'da 13,9 Milyar Avro Silah İhracatı Onayladı - Son Dakika

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