Almanya'da 2027 bütçe taslağı 210,4 milyar avro borçlanmayla komisyonda onaylandı - Son Dakika
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Almanya'da 2027 bütçe taslağı 210,4 milyar avro borçlanmayla komisyonda onaylandı

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Almanya'da 2027 bütçe taslağı, 15 saatten fazla süren müzakerelerin ardından Bundestag Bütçe Komisyonunda onaylandı. Özel fonlar dahil toplam yeni borçlanma 210,4 milyar avroyla, 2021'deki 215,4 milyar avroluk rekorun ardından en yüksek ikinci seviye oldu.

Almanya'da 210,4 milyar avro yeni borçlanmanın öngörüldüğü 2027 yılı federal bütçe taslağı, Federal Meclis (Bundestag) Bütçe Komisyonunda 15 saatten fazla süren müzakerelerin ardından onaylandı.

Cuma sabahının erken saatlerinde tamamlanan görüşmeler sonucunda, temel bütçedeki toplam harcamalar hükümetin ilk teklifinin yaklaşık 5,5 milyar avro üzerine çıkarılarak 560,9 milyar avroya yükseltildi.

Vergi gelirlerinin, beklentinin yaklaşık 1,5 milyar avro üzerinde 396,2 milyar avro olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Altyapı ve savunma harcamalarına yönelik özel fonların da dahil edilmesiyle 210,4 milyar avroya ulaşan toplam yeni borçlanma tutarı, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2021 yılındaki 215,4 milyar avroluk rekorun ardından Almanya tarihinin en yüksek ikinci borçlanma seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Temel bütçe kapsamındaki yeni borçlanma ise yaklaşık 123 milyar avro olarak belirlendi.

Yatırımlar artırıldı, en büyük pay Çalışma Bakanlığının

Bütçe görüşmelerinde yatırımlara ayrılan kaynak önemli ölçüde artırıldı. Temel bütçede yatırımlar için hükümetin ilk planlamasına kıyasla yaklaşık 5,6 milyar avro artışla 61,8 milyar avro kaynak ayrıldı.

Bakanlıklar arasında en büyük bütçe yine Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının oldu. Bakanlığın bütçesi ilk taslağa göre yaklaşık 1,8 milyar avro artırılarak 203,3 milyar avroya çıkarıldı. Sağlık Bakanlığının bütçesi de yaklaşık 780 milyon avroluk artışla 15,1 milyar avroya yükseldi.

Ulaştırma Bakanlığının bütçesi ise ilk taslağa göre 1 milyar avro azaltılarak 25,3 milyar avroya düşürüldü.

Savunma harcamaları için temel bütçeden yaklaşık 109,7 milyar avro ayrılacak. Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) için oluşturulan özel fondan da ek harcamalar yapılacak.

Vergi ve sosyal kesinti planlarından geri adım atıldı

Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik ve Sosyal Demokrat Parti koalisyonu, bütçe üzerinde uzlaşma sağlayabilmek için bazı vergi ve tasarruf planlarında değişikliğe gitti.

Koalisyon ortakları, kabinenin temmuz ayında kararlaştırdığı plastik ambalaj vergisi planını iptal ederken, şekerli içeceklere yönelik vergiyi 2028 yılına erteledi. Merz'in öncelik verdiği elektrik vergisi indirimi de ertelenen düzenlemeler arasında yer aldı. Hükümet, düşük gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sosyal yardımlarda kesinti yapma planından da vazgeçti.

Kaynak: AA
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