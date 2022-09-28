Enerji krizi ve enflasyon, Almanya'da tüketici güvenini rekor düşük seviyelere çekti

Almanya'da ağustosta bu ay için eksi 36,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, enerji krizi ve yüksek enflasyonun etkisiyle ekim ayı için 5,7 puan azalarak eksi 42,5 puana geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya ilişkin Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bu ay için eksi 36,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ekim ayı için 5,7 puanlık azalışla eksi 42,5 puana düştü. Böylece, endeks düşüşünü 4. aya taşıdı.

Endeksin Nisan 2022'de rekor düşük seviyenin oldukça altında yeni bir tarihi düşük seviyeye gerilemesi de dikkati çekti.

"Gelir beklentilerinde daha düşük bir değer ölçülmedi"

GfK açıklamasında, "Bu, tüm zamanların en düşük seviyesi. Almanya için endeksin 1991'de yayınlanmaya başladığından beri gelir beklentilerinde daha düşük bir değer ölçülmedi." denildi.

Açıklamada, enflasyonun tekrar ne zaman gözle görülür şekilde zayıflayacağını kestirmenin şu an için mümkün olmaması nedeniyle gelecek aylarda tüketici iklimini zor günlerin beklediği kaydedildi.

"Birçok hane, şu anda enerjiye önemli ölçüde daha fazla para harcamak zorunda"

GfK Araştırmacısı Rolf Bürkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yaklaşık yüzde 8 olan enflasyon oranının tüketiciler arasında büyük reel gelir kayıplarına ve dolayısıyla satın alma gücünde önemli bir düşüşe yol açtığını belirtti.

Bürkl, "Birçok hane, şu anda enerjiye önemli ölçüde daha fazla para harcamak zorunda kalıyor ya da önemli ölçüde daha yüksek ısıtma faturaları için kenara para koymak zorunda. Buna göre, yeni alımlar gibi diğer harcamalardan tasarruf etmeleri gerekiyor. Bu da tüketici ikliminin yeni bir rekor seviyeye düşmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesi, ışıkların açık kalması ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ekonomistlere göre, Alman ekonomisi, enerji krizi nedeniyle gelecek aylar için bazı zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimi birçok şirket için karsız hale getirmeye neden oluyor.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini belirtmişti.

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,7 daralacağı tahmininde bulundu.