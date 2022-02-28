Almanya'da doğal gaz rezervi yüzde 30'un altında - Son Dakika
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Almanya'da doğal gaz rezervi yüzde 30'un altında

28.02.2022 21:59
Almanya'da doğal gaz rezervi yüzde 30'un altında

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, doğal gaz rezervlerinin yüzde 30'un biraz altında olduğunu ve durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, doğal gaz rezervlerinin yüzde 30'un biraz altında olduğunu ve durumun endişe verici olduğunu belirtti. Almanya'nın doğal gaz sıkıntısı nedeniyle "Ulusal Gaz Rezervi Yasası" çıkarmaya hazırlandığı ifade edildi.

Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yaptırım uygulayan Almanya'da doğal gaz sıkıntısı baş gösterdi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, doğal gaz rezervlerinin yüzde 30'un biraz altında olduğunu ve durumun endişe verici olduğunu belirtti. "Ulusal Gaz Rezervi Yasası" ile gelecekte depolama tesislerinin hangi önemli tarihte ne kadar dolu olması gerektiği konusunda kanuni bir çalışmanın yapılmasını isteyen Bakan Habeck, Almanya'nın doğal gazda kritik bir seviyeye düşmesini ve fiyatların hızla yükselmesini önlemek, Rus gazından bağımsız hale gelmesi için kanuni bir düzenlemenin şart olduğunu ifade etti. Habeck, "Ukrayna'ya Rusların saldırması aciliyeti aşırı derecede artırdı. Yapılacak gaz depolama tesislerinin ülkenin kış aylarını geçirebilmek için yetecek miktarda olması gerekiyor. Gaz fiyatlarının ucuz olduğu döneme bakılmaksızın halkın ihtiyacının karşılanarak, depolanmasının hukuki bir zemine oturtturulması gerekiyor. 1 Mayıs'ta yürürlüğe girebilmesi için kanun teklifinin nisan ayında Federal Mecliste onaylanması için çalışıyoruz. Bu yılın yaz ayında depoların dolumuna başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Almanya'nın depolama hacmi yaklaşık 24 milyar metreküp olup, gaz rezervleri 1 Aralık 2021'de yüzde 90'a ve şubat başında yüzde 40'a geriledi. Şu anda rezervler yüzde 30'un altında bulunuyor. - BERLİN

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Ekonomi Bakanı, Doğalgaz, Ukrayna, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Almanya'da doğal gaz rezervi yüzde 30'un altında - Son Dakika


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