Almanya'da Ekonomik Belirsizlik Artıyor

Almanya'daki şirketlerin "ekonomik belirsizlik" nedeniyle işlerine yönelik gelişmeleri tahmin etmekte giderek daha fazla zorlandığı bildirildi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketleri için nisan ayı "belirsizlik" anketinin sonuçlarını yayınladı.

Ifo'nun anketine göre, Almanya'da nisan ayında ankete katılan şirketlerin yüzde 28,3'ü faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri tahmin etmekte zorlandığını belirtti. Bu oran martta yüzde 24,8 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu gösterge, Kasım 2022'den beri en yüksek seviyesine yükseldi.

Ifo'nun açıklamasında, "Şirketlerin yanıtları ekonomik belirsizliğin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Neredeyse tüm sektörlerde, şirketler kendi gelişimlerini tahmin etmeyi daha zor buluyor." denildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Giderek daha fazla sayıda şirket kendi gelecekleri söz konusu olduğunda karanlıkta kalıyor. Bunun ana nedeni ABD ile tırmanan gümrük vergisi anlaşmazlığı. Yeni hükümetin müzakere ettiği altyapı ve savunma yatırımları gibi olumlu teşvikler şu ana kadar bunu telafi edemedi. Şirketler artık her şeyden çok öngörülebilirliğe ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, belirsizlik ne kadar uzun sürerse yatırımların ve yeni işe alımların ertelenme olasılığının da o kadar artacağını belirtti.

İmalat sektöründe belirsizlik arttı

Ifo'ya göre, belirsizlik özellikle imalat sektöründe keskin bir artış gösterdi. Bu sektördeki oran 11 puan artarak yüzde 38,7'ye yükseldi.

Elektrik ve otomotiv sektörlerinde belirsizlik oranının yüzde 45'in üzerinde olması dikkati çekerken, bu oran hizmet sektöründe yüzde 21,6'da kaldı.

İnşaat sektöründe belirsizlik ise altyapı paketinin etkisiyle nisana yüzde 26,3'ten yüzde 23,2'ye indi.

Belirsizlik, Ifo'nun aylık İş Ortamı Güven Endeksi'nin bir bölümü olarak araştırılıyor. Ankette, şirketlerden kendi iş durumlarının gelecekteki gelişimini tahmin etmenin kendileri için ne kadar kolay ya da zor olduğunu belirtmeleri isteniyor. "Kolay, oldukça kolay, oldukça zor veya zor." olarak dört olası cevap ankette yer alıyor. "Zor" yanıtını veren şirketlerin oranı, algılanan belirsizliğin doğrudan bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Ekonomi büyümede zorlanıyor

Bu arada, tarife savaşları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Öte yandan, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisiydi.

Almanya'da hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürmüştü.

Alman hükümetinin son tahmini gibi Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak.