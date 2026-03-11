Almanya'da Enflasyon Şubatta Yüzde 1,9'a Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Enflasyon Şubatta Yüzde 1,9'a Geriledi

11.03.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yılın ikinci ayında enflasyon, gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte yüzde 1,9'a düştü.

Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE), gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve enerjinin ucuzlamasıyla şubatta yıllık yüzde 1,9'a geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedef seviyesi olan yüzde 2'nin altına indi. Ocakta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

AB uyumlu TÜFE ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi. Açıklanan rakamlar, daha önce paylaşılan öncü verileri teyit etti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüketici fiyatlarındaki artışın şubatta bir miktar hız kestiğini belirterek, "Tüketici fiyatlarındaki artış şubatta hafif bir yavaşlama gösterdi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın belirgin şekilde gevşemesi, fiyat istikrarı üzerinde aşağı yönlü bir etki yarattı. Buna karşın hizmet sektörü enflasyonu yukarı çekmeye devam eden ana unsur oldu." ifadesini kullandı.

Enflasyonun gerilemesindeki en büyük etken, enerji ürünlerinin şubatta yüzde 1,9 düşmesi oldu. Gaz depolama ek ücretinin kaldırılması ve şebeke bedellerindeki indirimlerin etkisiyle doğal gaz fiyatları yüzde 4,4, elektrik ise yüzde 4,1 ucuzladı.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış, yüzde 1,1 ile sınırlı kalırken, enerji ve gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Özellikle tereyağı fiyatlarında yüzde 32,9'luk düşüş dikkati çekti.

Öte yandan, hizmet sektöründeki yüzde 3,8'lik fiyat artışı, enflasyon üzerindeki ana baskı unsuru olmaya devam etti. Analistler, bu artışı yükselen işçi ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasına bağlıyor.

"Orta Doğu'daki gerilim martta enflasyonu tetikleyebilir"

Analistler, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların şubat ayı rakamlarını etkilemediğini, ancak küresel piyasalardaki yansımasının mart ayı itibarıyla görüleceğini belirtti.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki sert yükselişin şimdiden pompalara yansıdığına dikkati çeken uzmanlar, benzin ve motorin fiyatlarının litre başına 2 avronun üzerine çıkması nedeniyle martta enflasyonun yeniden tırmanışa geçmesinin beklendiğini vurguladı.

Almanya'da 2025 yılı ortalama enflasyonu yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti.

Para politikası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB), Haziran 2024'ten bu yana mevduat faizini 8 kez düşürmesinin ardından temmuz, eylül, ekim, aralık ve şubat toplantılarında faiz indirimlerine ara verdi. Mevduat faizinin mevcut yüzde 2 seviyesindeki seyrini gelecek aylarda da koruması bekleniyor. ECB, orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Enflasyon Şubatta Yüzde 1,9'a Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:12:22. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Enflasyon Şubatta Yüzde 1,9'a Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.