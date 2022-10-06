Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 2,4 azaldı - Son Dakika
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Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 2,4 azaldı

06.10.2022 13:22
Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 2,4 azaldı

Almanya'da fabrika siparişleri, büyük siparişlerin eksikliğinin etkisiyle ağustosta yüzde 2,4 azalış gösterdi.

Almanya'da fabrika siparişleri, büyük siparişlerin eksikliğinin etkisiyle ağustosta yüzde 2,4 azalış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 azaldı. Söz konusu azalış, son beş ayın en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Destatis açıklamasında, "Üreticiler, ara ürünler için teslimat darboğazlarından şikayet ediyor." ifadesi kullanıldı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,7 azalması yönündeydi.

Siparişler, Ağustos 2021'ye göre ise yüzde 4,1 azalış kaydetti.

Temmuz ayına ilişkin söz konusu veri ise yukarı yönlü revize edilerek yüzde 1,1 düşüşten yüzde 1,9 artış olarak güncellendi. İstatistik ofisi, bu alışılmadık derecede güçlü revizyonu sebep olarak "havacılık alanında yurt dışından gelen büyük siparişlerin geç rapor edilmesini" gösterdi.

Almanya'da ağustosta aylık bazda yurt içi siparişler yüzde 3,4 ve yabancı siparişler yüzde 1,7 düştü.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler temmuz ayına göre yüzde 3,8, diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 0,4 azaldı.

Ülkede ağustosta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 4,2 ve sermaye malı siparişleri de yüzde 2,4 düşüş gösterdi. Tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 5,2 arttı.

Soğuyan küresel ekonomi, malzeme sıkıntısı ve hepsinden önemlisi enerji krizi şu anda Alman imalat sektörünü etkiliyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşının ve yüksek gaz fiyatlarının etkisiyle, imalat sektöründe açık yavaşlama işaretleri görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yılın geri kalanı için zayıf görünüm, soğuk bir iş ortamına ve temkinli ihracat beklentilerine de yansıdı." denildi.

Commerzbank Başekonomisti Joerg Kraemer de konuya ilişkin değerlendirmesinde, pahalı enerjinin bazı işleri karsız hale getirdiği için birçok şirketin siparişlerini azalttığını belirtti.

Kramer, "Alman ekonomisi zorlu bir kış ile karşı karşıya. Gaz karnesinden kaçınılsa bile, her zamankinden daha fazla bir resesyon bekliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 2,4 azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 2,4 azaldı - Son Dakika
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