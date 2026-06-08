Almanya'da Fabrika Siparişleri Geriliyor - Son Dakika
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Almanya'da Fabrika Siparişleri Geriliyor

08.06.2026 13:32
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Almanya'da fabrika siparişleri, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle nisan ayında beklenenden fazla düştü.

Almanya'da fabrika siparişleri, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların oluşturduğu küresel belirsizlik ve talep daralması nedeniyle nisan ayında beklentilerin neredeyse iki katı hızla geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayına ilişkin fabrika siparişlerinin geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sektöründeki siparişler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 azaldı. Piyasa beklentisi yüzde 2 düşüş yönündeydi.

Fabrika siparişleri, nisanda 2025'in aynı ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 1,6 artış kaydetti.

Mart ayına ilişkin daha önce yüzde 5 olarak açıklanan artış verisi ise yüzde 4,5 olarak aşağı yönlü revize edildi.

Yurt dışı siparişler nisan ayında yüzde 4,2 geriledi. Avro Bölgesi'nden gelen siparişler yüzde 11,1 ile çok sert düşerken Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen talepler yüzde 0,8 ile sınırlı artış gösterdi.

Yurt içi siparişler ise yüzde 2,9 azaldı.

En büyük gerileme, yüzde 16,3 düşüşle elektrikli teçhizat imalatında yaşandı. Makine ve ekipman imalatı yüzde 7,4, lokomotif sektör konumundaki otomotiv endüstrisi ise yüzde 5,3 geriledi.

Sermaye malları siparişleri yüzde 2,9, ara mallar yüzde 4,4 ve tüketim malları siparişleri yüzde 6,7 düşüş kaydetti.

"Orta Doğu'daki savaş ekonomik bedelini ödetmeye başladı"

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, konuya ilişkin analizinde, "Orta Doğu'daki savaş ekonomik bedelini ödetmeye başladı." ifadesini kullandı.

Kramer, nisan ayındaki bu sert düşüşün, şubat sonunda Orta Doğu'da başlayan savaşın tedarik zincirlerinde aksama yaratacağı korkusuyla şirketlerin mart ayında siparişlerini öne çekmesinden kaynaklanan bir tepki hareketi olduğunu belirtti.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel de düşüşün boyutunun derinliğine dikkati çekerek, "Gerilemenin ulaştığı seviye ciddi şekilde endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Fabrika Siparişleri Geriliyor - Son Dakika

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