Almanya'da fabrika siparişleri şubatta artış gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'da fabrika siparişleri şubatta artış gösterdi

Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebe rağmen şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Ülkede üretilen ürünlere yönelik siparişlerde aylık bazda artış yaşanırken, yıllık bazda ise azalış görüldü. Şubatta yurt dışından gelen siparişlerde gerileme yaşanırken, yurt içi siparişlerde ise artış kaydedildi. Almanya ekonomisi, yüksek enflasyon, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları gibi etkenlerle birlikte daralmıştı. Almanya Merkez Bankası, ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini açıklamıştı.

05.04.2024 12:07  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebe rağmen şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünlere yönelik siparişler şubatta yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 10,6 azaldı. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,8 artış olacağı yönündeydi.

Destatis, daha önce öncü verilerle yüzde 11,3 düşüş olarak açıkladığı ocak ayı fabrika siparişleri verisini, nihai verilerle yüzde 11,4 düşüş olarak revize etti. Ülkede Aralık 2023'te fabrika siparişlerinde yüzde 12 artış görülmüştü.

Almanya'da şubatta yurt dışından siparişlerde aylık bazda yüzde 0,7 gerileme oldu, yurt içi siparişlerde ise yüzde 1,5 artış kayıtlara geçti. Avro Bölgesi'nden gelen siparişlerde yüzde 13,1'lik keskin düşüş olması dikkati çekti.

Destatis'in açıklamasında, "Dalgalanmalara daha az eğilimli olan 3 aylık karşılaştırmada, aralık ile şubat ayları arasında gelen siparişler bir önceki 3 aya göre yüzde 2,8 daha yüksekti ancak artış esas olarak Aralık 2023'teki büyük bir siparişten kaynaklandı. Büyük ölçekli siparişler hariç yeni siparişler aralık-şubat döneminde bir önceki 3 aya kıyasla yüzde 0,8 azaldı." bilgisi verildi.

Şubatta yeni siparişlere sektörler özelinde bakıldığında, makine mühendisliği yüzde 10,7 daha fazla sipariş alırken, siparişler otomotiv sektöründe yüzde 8,1 ve metal ürünlerinde yüzde 5,3 azalarak genel sonucu olumsuz etkiledi.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Alman sanayi üretiminde hızlı bir toparlanmanın gelen siparişlerle olası olmadığını belirtti.

Alman ekonomisi resesyonun eşiğinde

Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 küçülmüştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 21 Mart'ta Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini açıklamıştı.

Ülke ekonomisi, Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da fabrika siparişleri şubatta artış gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'ın Zeytinyağı İhracatı Mart Ayında 66 Milyon Dolar Oldu
    12:54 Aydın'ın Zeytinyağı İhracatı Mart Ayında 66 Milyon Dolar Oldu

    Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan zeytinyağı ve zeytinin, Mart ayındaki ihracatı 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aydın'ın ihracat rakamları her geçen yükselmeye devam ediyor ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) 2024 yılında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa rağmen ihracatta yüzde 9'luk düşüşle ihracat pazarlarında tutunmayı başardı.

  • Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, yerel istihdama destek için 'Kariyer Günü' düzenledi
    12:27 Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, yerel istihdama destek için 'Kariyer Günü' düzenledi

    Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'deki 30. yılını kutlayan bir oteldir. Otel, Milas Ticaret Odası ve Milas İşkur ile iş birliği yaparak yerel istihdama destek olmak amacıyla 'Kariyer Günü' düzenledi. Etkinlikte otel yöneticileri, turizm sektöründe çalışmak isteyen yerel halkla bir araya gelerek, tesisteki çalışmalar ve iş imkanları hakkında bilgi paylaştı. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, 30 yıl içinde 15 bin kişiye istihdam sağlamıştır ve çevre köylerde yaşayan yerel halkı tercih etmeye devam etmektedir. Ayrıca otel, çalışanlarının kişisel gelişimine katkı sunmak için çeşitli eğitim programları ve kariyer fırsatları da sunmaktadır.

  • Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerine budama ve aşılama eğitimi verdi
    12:27 Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerine budama ve aşılama eğitimi verdi

    Küreci ve Samrık köylerinde, Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyve üreticilerine budama ve aşılama eğitimi verildi. Eğitimde, verimsiz meyve ağaçlarına önceden belirlenen aşı kalemleriyle aşılama yapıldı. Tarım müdürlüğü yetkilileri, bu uygulamalarla meyve ağaçlarının verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

  • Manisa Valisi Enver Ünlü, Soma'da maden işçileriyle iftar yaptı
    12:26 Manisa Valisi Enver Ünlü, Soma'da maden işçileriyle iftar yaptı

    Manisa Valisi Enver Ünlü, Soma ilçesinde maden ocağına inerek yerin 350 metre altında 750 maden işçisiyle birlikte orucunu açtı. Vali Ünlü, maden şehitliğini ziyaret ettikten sonra İmbat Madencilik işletmesini ziyaret ederek çalışanlarla iftar yaptı. Vali Ünlü, madencilerle sohbet ederek iş güvenliği kurallarına uymanın önemine dikkat çekti.

  • Şekerbank, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
    12:23 Şekerbank, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi

    Şekerbank, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı 'BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi. Banka, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanındaki öncü rolü doğrultusunda düşük karbonlu sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalarla endekse girmeye hak kazandı.


11:44 Türkiye’deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı Türkiye'deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı
11:24 İmamoğlu’ndan “Murat Kurum nasıl bir rakipti“ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt
10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
10:06 Mersin’de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu
08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:39 DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın mazbatası verildi DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatası verildi
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
11:48 Depremde kaybolmuştu Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu Depremde kaybolmuştu! Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu
11:27 Dudak dudağa geldiler Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç Dudak dudağa geldiler! Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 12:57:40. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da fabrika siparişleri şubatta artış gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement