Almanya'da fabrika siparişleri şubatta artış gösterdi

Ekonomi

Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebe rağmen şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünlere yönelik siparişler şubatta yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 10,6 azaldı. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,8 artış olacağı yönündeydi.

Destatis, daha önce öncü verilerle yüzde 11,3 düşüş olarak açıkladığı ocak ayı fabrika siparişleri verisini, nihai verilerle yüzde 11,4 düşüş olarak revize etti. Ülkede Aralık 2023'te fabrika siparişlerinde yüzde 12 artış görülmüştü.

Almanya'da şubatta yurt dışından siparişlerde aylık bazda yüzde 0,7 gerileme oldu, yurt içi siparişlerde ise yüzde 1,5 artış kayıtlara geçti. Avro Bölgesi'nden gelen siparişlerde yüzde 13,1'lik keskin düşüş olması dikkati çekti.

Destatis'in açıklamasında, "Dalgalanmalara daha az eğilimli olan 3 aylık karşılaştırmada, aralık ile şubat ayları arasında gelen siparişler bir önceki 3 aya göre yüzde 2,8 daha yüksekti ancak artış esas olarak Aralık 2023'teki büyük bir siparişten kaynaklandı. Büyük ölçekli siparişler hariç yeni siparişler aralık-şubat döneminde bir önceki 3 aya kıyasla yüzde 0,8 azaldı." bilgisi verildi.

Şubatta yeni siparişlere sektörler özelinde bakıldığında, makine mühendisliği yüzde 10,7 daha fazla sipariş alırken, siparişler otomotiv sektöründe yüzde 8,1 ve metal ürünlerinde yüzde 5,3 azalarak genel sonucu olumsuz etkiledi.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Alman sanayi üretiminde hızlı bir toparlanmanın gelen siparişlerle olası olmadığını belirtti.

Alman ekonomisi resesyonun eşiğinde

Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 küçülmüştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 21 Mart'ta Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini açıklamıştı.

Ülke ekonomisi, Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.