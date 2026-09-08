Almanya'da gaz depolama oranı 15 yılın dibine inerek kış öncesi arz güvenliği endişesi yarattı - Son Dakika
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Almanya'da gaz depolama oranı 15 yılın dibine inerek kış öncesi arz güvenliği endişesi yarattı

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Almanya'daki doğal gaz depoları eylül ayına yüzde 53 dolulukla girdi; bu oran son 15 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle artan fiyatların depolamayı cazip olmaktan çıkardığını belirtirken, hükümet ile enerji şirketleri kış öncesi finansal destek senaryolarını görüşüyor.

Avrupa'nın en büyük enerji tüketicisi Almanya'da, doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranlarının tarihi dip seviyelere gerilemesi yaklaşan kış dönemi öncesinde arz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES) tarafından başkent Berlin'de yayımlanan son gaz senaryoları raporuna göre, ülkedeki depolama tesisleri eylül ayına yüzde 53 doluluk oranıyla girdi.

Son 15 yılın en düşük eylül ayı verisi olarak kayıtlara geçen bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 71 seviyesindeydi.

Raporda, kış sezonunun resmi başlangıcı kabul edilen 1 Kasım 2026'ya kadar teknik olarak yüzde 77'lik bir doluluk seviyesine ulaşılmasının hala mümkün olduğu ancak bunun için gelecek iki ayda, geçmiş üç ayın toplamından daha fazla gazın depolanması gerektiği vurgulandı.

Hürmüz Boğazı krizi depolamayı maliyetli hale getirdi

INES Genel Müdürü Sebastian Heinermann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, piyasa oyuncularının gaz depolama iştahının azaldığına dikkati çekerek, "Tesislerde kapasitelerin rezerve edilmiş olması tek başına yeterli değil. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla tetiklenen yüksek gaz fiyatları ve yaz-kış fiyat makasının negatif seyretmesi piyasa katılımcıları için depolamayı ekonomik olarak cazip olmaktan çıkardı." ifadesini kullandı.

Heinermann, depolama maliyetlerinin düşürülmesini içeren acil bir önlem paketi çağrısında bulundu.

INES'in hassasiyet analizlerine göre, 1 Kasım'da ulaşılabilecek yüzde 77'lik bir doluluk oranı normal kış sıcaklıklarında arz güvenliğini sağlarken, dondurucu soğukların yaşandığı bir senaryoda yetersiz kalacak.

Aşırı soğuk hava dalgalarının oluşması durumunda, özellikle ocak ayında gaz arzında yüzde 25'i aşan açıklar meydana gelebilecek.

Hükümet ve enerji şirketleri arasında "arz güvenliği" trafiği

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ise arz güvenliğine yönelik endişelerin yersiz olduğunu savunuyor.

Bakanlık, Norveç'ten boru hatlarıyla yapılan kesintisiz teslimatları ve yeni devreye giren sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerini gerekçe göstererek mevcut aşamada bir devlet müdahalesine ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.

Alman ve uluslararası basında yer alan haberlere göre, Alman hükümeti kamulaştırılan enerji şirketleri Uniper ve Sefe Energy ile kış öncesi gaz depolarının doldurulmasına yönelik finansal destek senaryolarını ele alıyor.

Konuya ilişkin Sefe ve Uniper'den yapılan açıklamalarda ise arz güvenliğinin tam olarak sağlanması ve taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesi adına Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili piyasa aktörleriyle yakın temasın sürdürüldüğü teyit edildi.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Politika, Hükümet, Almanya, Ekonomi, Enerji, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da gaz depolama oranı 15 yılın dibine inerek kış öncesi arz güvenliği endişesi yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da gaz depolama oranı 15 yılın dibine inerek kış öncesi arz güvenliği endişesi yarattı - Son Dakika
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