Almanya'da Göçmen Nüfusu 21,8 Milyona Ulaştı

13.04.2026 13:06
Almanya'da göçmen kökenli nüfus 21,8 milyona çıkarak toplam nüfusun yüzde 26,3'ünü oluşturdu.

Almanya'da göçmen kökenlilerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 21,8 milyona ulaştı.

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025 yılı "Mikrozensus" (mikro nüfus sayımı) verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede göçmen kökenlilerin sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 0,5 artarak 21,8 milyona ulaştı. Bu artışla birlikte, göçmen kökenlilerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 26,3 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede göçmen kökenli kavramı, Alman olarak doğmayanları veya ebeveynlerinden biri doğuştan Alman olmayanları tanımlamak için kullanılıyor.

Göç dalgası yavaşladı

2025 yılı itibarıyla ülkede yaşayan her 5 kişiden birinin (yaklaşık 16,4 milyon kişi) bizzat göç ettiği belirlendi. Bu gruptaki artış oranı yüzde 1,7 olarak gerçekleşirken önceki yıllara kıyasla göç hızında belirgin bir yavaşlama görüldü.

2021-2024 döneminde göçmen sayısı yıllık ortalama yüzde 6,2 artarken son bir yıldaki artış bunun altında kaldı.

Almanya'ya göç eden 16,4 milyon kişinin kökenleri incelendiğinde, Polonya ve Türkiye 1,5'er milyonla ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeleri 1,3 milyon ile Ukrayna, 1 milyon ile Rusya ve yine 1 milyon ile Suriye takip ediyor.

Öte yandan, 1950'den sonra Almanya'ya göç etmiş anne ve babanın burada doğan çocuklarını kapsayan ikinci kuşak göçmenlerin sayısı 5,4 milyona ulaştı.

Göçmen nüfusu daha genç

Destatis verileri, göçmen kökenli nüfusun genel topluma göre daha genç olduğunu ortaya koydu.

25-34 yaş aralığındaki her üç kişiden birinin (yüzde 36) göçmen kökenli olduğu belirtilirken bu grubun yaş ortalaması 38,2 olarak hesaplandı. Göçmen kökenli olmayanlarda yaş ortalaması 47,6 seviyesinde seyrediyor.

Genç göçmenlerin eğitim durumuna bakıldığında çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor.

25-34 yaş arası göçmenlerin yüzde 33'ü akademik bir dereceye sahipken bu oran genel nüfus ortalamasına (yüzde 34) yakın seyretti. Ancak aynı yaş grubundaki göçmenlerin yüzde 36'sının herhangi bir mesleki diploması bulunmadığı ve eğitim sisteminin dışında kaldığı vurgulandı.

Kaynak: AA

