Almanya'da Hükümet Ortakları 2025 Bütçe Anlaşması Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Hükümet Ortakları 2025 Bütçe Anlaşması Sağladı

Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) uzun müzakerelerin ardından 2025 federal bütçesi ve ekonomik büyümeyi canlandırmayı amaçlayan bir paket üzerinde anlaşma sağladı. Anlaşma, 2025 yılı federal bütçesi ve 2028'e kadar borç frenine bağlı kalmayı öngören mali planı içeriyor. Bütçe, rekor yatırımlar ve savunma bütçesinin artırılması gibi önemli maddeleri içeriyor. Anlaşma, koalisyon hükümetini güçlendirecek ve ekonomik büyümeyi artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

05.07.2024 15:01
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Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) uzun müzakerelerin ardından 2025 federal bütçesi ve ekonomik büyümeyi canlandırmayı amaçlayan bir paket üzerinde anlaşma sağladı.

Başbakan Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, hükümet ortaklarının 2025 yılı federal bütçesi ve 2028'e kadar borç frenine bağlı kalmayı öngören mali plan üzerinde anlaştıklarını bildirdi.

Almanya'nın istikrarlı bir maliyeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Scholz, "Bu bütçe rekor yatırımlar içeriyor. Yatırımlar 2025'te de artmaya devam edecek. Önümüzdeki yıl federal hükümet yatırım harcamalarını 2024'teki 53 milyar avrodan yaklaşık 57 milyar avroya çıkaracak." dedi.

Scholz, 2028'den itibaren ülkenin savunma bütçesinin 80 milyar avroya çıkarılacağını aktararak, NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini tutturma sözü verdi.

Başbakan Scholz, aylar süren müzakerelerin ardından varılan anlaşmanın koalisyon hükümetini güçlendirdiğini savunarak, Alman Bakanlar Kurulu'nun 17 Temmuz'da 2025 bütçe taslağını ve 2024 ek bütçesini onaylayacağını sözlerine ekledi.

"Paket ekonomide bir geri dönüşün başlangıcı"

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ekonomiyi canlandırmak için üzerinde anlaşılan paketin Alman ekonomisine önemli bir ivme kazandıracağını vurgulayarak, "Paket önümüzdeki yıl ekonomik büyümeyi 0,5 puandan fazla artıracak." dedi.

Maliye Bakanı Christian Lindner ise bütçe konusunda Alman hükümetine yönelik eleştirilere karşı bütçe planlarını savundu.

Bütçenin bir kemer sıkma bütçesi olmadığını dile getiren Lindner, federal hükümetin bu yıl ek bütçe ile toplam 489 milyar avro harcayacağını söyledi.

Lindner, 2025 bütçe anlaşmasının miktarının 481 milyar avro olduğunu aktararak, bütçenin 57 milyar avroluk yatırım içerdiğini dile getirdi.

Bu yıl Alman hükümetinin borçlanmasının 50,5 milyar avroya yükseleceğini belirten Lindner, 2025'te ise borçlanmanın 44 milyar avroya ineceğini aktardı.

Ekonomiyi canlandırma paketinin ise 49 ayrı önlem içerdiği bilgisini veren Lindner, Alman vatandaşları için gelir vergisi indiriminin 2025 ve 2026 yıllarında 23 milyar avroya ulaşacağını anlattı.

Lindner, paketi "ekonomik bir geri dönüşün" başlangıcı olarak niteleyerek, pakette iklim dostu teknolojilerin çeşitli alanlarına yatırım planlandığını vurguladı.

Öte yandan, Almanya'nın üç partili koalisyon hükümeti, ülkenin bazı harcamalarını sınırlayan anayasal borç freninin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda aylardır anlaşmazlık içindeydi.

Söz konusu bütçe anlaşması, gelecekteki kesintiler ve harcama planları üzerindeki farklılıkları çözmek amacıyla uzun süredir devam eden istişarelerden sonra geldi.

SPD ve Yeşiller, harcama kısıtlamalarının gevşetilmesini tercih ederken, Maliye Bakanlığını elinde bulunduran FDP katı harcama kurallarının sürdürülmesini istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Hükümet Ortakları 2025 Bütçe Anlaşması Sağladı - Son Dakika

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