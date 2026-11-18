Almanya'da hükümet ortakları, gelecek yıl tüm tüketiciler için elektrik vergisini Avrupa Birliği (AB) asgari seviyesine düşürme ve akaryakıt fiyat frenini devreye alma konusunda uzlaştı.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partiden (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin komitesi, Başbakanlık binasında sekiz saatten fazla süren ve sabahın erken saatlerinde tamamlanan bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından parti liderleri ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, kilovatsaat başına halen 2,05 sent olarak uygulanan elektrik vergisi, 2027 yılı başından itibaren ilk etapta bir yıllığına AB asgari sınırı olan 0,1 sente indirilecek.

Ayrıca koalisyon ortakları, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak akaryakıt fiyat freni uygulaması üzerinde de anlaşmaya vardı. Koalisyon kararında, konuya ilişkin yasa tasarısı ve ilgili yönetmeliğin Federal Kabine tarafından 2 Aralık 2026'da kabul edilmesinin beklendiği belirtildi.

Bütçeye maliyeti ve finansman modeli

Vergi indiriminin ortalama bir haneye aylık yaklaşık 7,50 avro tasarruf sağlaması öngörülürken, düzenlemenin federal bütçede yıllık 5 ila 5,4 milyar avroluk gelir kaybına yol açacağı hesaplanıyor.

Koalisyon kararında, söz konusu indirimin 2027 yılındaki finansmanının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası (EEG) kapsamındaki sübvansiyonlarda oluşan mali alan üzerinden karşılanacağı kaydedildi. Bu uzlaşmayla 2027 federal bütçesinin kabulünün önündeki engel de kalkmış oldu. Kararda ayrıca, vergi indiriminin 31 Aralık 2027 sonrasında da sürdürülmesinin hedeflendiği, ancak bunun için 2028 federal bütçesi çerçevesinde sürdürülebilir finansmanın garanti altına alınması gerektiği ifade edildi.

Koalisyon içi görüş ayrılıkları

Toplantı öncesinde elektrik vergisinin finansmanı, koalisyon ortakları arasında yoğun tartışmalara neden olmuştu. Başbakan Friedrich Merz ve CDU'lu eyalet başbakanları, haftalardır özel haneleri de kapsayacak bir elektrik vergisi indirimi talep ediyordu. Ancak SPD'li Maliye Bakanı Lars Klingbeil, bütçede bunun için kaynak bulunmadığını savunarak telafi edici önlemler talep etmişti.