Almanya'da İş Dünyası Güveni Artış Gösterdi

Almanya'da iş dünyası güveni, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ve enerji maliyetlerindeki artışın süregelen etkilerine rağmen mayıs ayında sürpriz bir yükseliş kaydederek düşüş trendini sonlandırdı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda 84,5 puan olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, mayısta 84,9 puana ulaştı. Piyasa beklentisi, endeksin bu ay 84,2 puana gerilemesi yönündeydi.

Aynı dönemde, şirketlerin geleceğe yönelik karamsarlığının azaldığına işaret eden Ifo Beklentiler Endeksi 83,5'ten 83,8 puana, mevcut faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti ölçen Mevcut Durum Endeksi ise 85,4'ten 86,1 puana yükseldi.

Mayıs ayında ana ekonomik sektörlerin tamamında moral yükselirken, inşaat sektörü bu olumlu tablonun dışında kaldı.

İmalat sanayisinde mevcut duruma yönelik değerlendirmeler pozitif yönde gelişse de geleceğe dönük beklentiler zayıflamaya devam etti ve yeni sipariş sayısında düşüş kaydedildi. Ülkede kimya sektörü başta olmak üzere sanayi kolları enerji fiyat şokunun baskısını hissetmeyi sürdürüyor.

Hizmet sektöründe ise son iki aydaki sert düşüşün ardından endekste güçlü bir toparlanma görüldü.

"Alman ekonomisi şu an için dengeleniyor ancak durum hala hassaslığını koruyor"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Mart ve nisan aylarında yaşanan sert düşüşlerin ardından Almanya'da iş dünyasının morali hafif bir toparlanma gösterdi. Alman ekonomisi şu an için dengeleniyor ancak durum hala hassaslığını koruyor." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını sonrası dönemde Çin'den gelen yoğun rekabet ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle ihracata dayalı modelini korumakta zorlanıyor. Orta Doğu merkezli çatışmaların tetiklediği yeni enerji şoku ise uzun süredir beklenen ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam ediyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), içinde bulunulan ikinci çeyrekte büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor.

Bakanlığın ekonomiye yönelik son raporunda, "Yükselen fiyatlar, tedarik zinciri sorunları ve belirsizlikler, şirketlerin ve hane halklarının eğilimlerini olumsuz etkiliyor. Durum düzelse bile enerji, ham madde fiyatları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkiler bir süre daha hissedilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bundesbank ise nisan-haziran döneminde ekonominin durgunluğa girebileceğine işaret ederek, Orta Doğu'daki çatışmaların Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin ikinci çeyrekte daha geniş alanda ve daha belirgin şekilde hissedileceğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ekonomistler büyüme tahminlerini düşürmeye başladı. Avrupa Komisyonu, yüksek enerji maliyetlerini gerekçe göstererek Almanya'nın 2026 yılı büyüme tahminini yarı yarıya düşürerek yüzde 0,6'ya çekti. Alman hükümeti ise ekonominin bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

Alman ekonomisi, geçen yıl yüzde 0,2'lik sınırlı büyümeyle üst üste üçüncü yılı da büyüme kaydedemeden kapatmaktan kıl payı kurtulmuştu.