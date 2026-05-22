Almanya'da İş Dünyası Güveni Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da İş Dünyası Güveni Artış Gösterdi

22.05.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayında Almanya'nın İş Ortamı Güven Endeksi sürpriz bir yükselişle 84,9 puana ulaştı.

Almanya'da iş dünyası güveni, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ve enerji maliyetlerindeki artışın süregelen etkilerine rağmen mayıs ayında sürpriz bir yükseliş kaydederek düşüş trendini sonlandırdı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda 84,5 puan olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, mayısta 84,9 puana ulaştı. Piyasa beklentisi, endeksin bu ay 84,2 puana gerilemesi yönündeydi.

Aynı dönemde, şirketlerin geleceğe yönelik karamsarlığının azaldığına işaret eden Ifo Beklentiler Endeksi 83,5'ten 83,8 puana, mevcut faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti ölçen Mevcut Durum Endeksi ise 85,4'ten 86,1 puana yükseldi.

Mayıs ayında ana ekonomik sektörlerin tamamında moral yükselirken, inşaat sektörü bu olumlu tablonun dışında kaldı.

İmalat sanayisinde mevcut duruma yönelik değerlendirmeler pozitif yönde gelişse de geleceğe dönük beklentiler zayıflamaya devam etti ve yeni sipariş sayısında düşüş kaydedildi. Ülkede kimya sektörü başta olmak üzere sanayi kolları enerji fiyat şokunun baskısını hissetmeyi sürdürüyor.

Hizmet sektöründe ise son iki aydaki sert düşüşün ardından endekste güçlü bir toparlanma görüldü.

"Alman ekonomisi şu an için dengeleniyor ancak durum hala hassaslığını koruyor"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Mart ve nisan aylarında yaşanan sert düşüşlerin ardından Almanya'da iş dünyasının morali hafif bir toparlanma gösterdi. Alman ekonomisi şu an için dengeleniyor ancak durum hala hassaslığını koruyor." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını sonrası dönemde Çin'den gelen yoğun rekabet ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle ihracata dayalı modelini korumakta zorlanıyor. Orta Doğu merkezli çatışmaların tetiklediği yeni enerji şoku ise uzun süredir beklenen ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam ediyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), içinde bulunulan ikinci çeyrekte büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor.

Bakanlığın ekonomiye yönelik son raporunda, "Yükselen fiyatlar, tedarik zinciri sorunları ve belirsizlikler, şirketlerin ve hane halklarının eğilimlerini olumsuz etkiliyor. Durum düzelse bile enerji, ham madde fiyatları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkiler bir süre daha hissedilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bundesbank ise nisan-haziran döneminde ekonominin durgunluğa girebileceğine işaret ederek, Orta Doğu'daki çatışmaların Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin ikinci çeyrekte daha geniş alanda ve daha belirgin şekilde hissedileceğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ekonomistler büyüme tahminlerini düşürmeye başladı. Avrupa Komisyonu, yüksek enerji maliyetlerini gerekçe göstererek Almanya'nın 2026 yılı büyüme tahminini yarı yarıya düşürerek yüzde 0,6'ya çekti. Alman hükümeti ise ekonominin bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

Alman ekonomisi, geçen yıl yüzde 0,2'lik sınırlı büyümeyle üst üste üçüncü yılı da büyüme kaydedemeden kapatmaktan kıl payı kurtulmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İş Dünyası Güveni Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:10:11. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da İş Dünyası Güveni Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.