Almanya'da İş Gücü Piyasasında 1,5 Milyondan Fazla Boş Pozisyon Bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'da İş Gücü Piyasasında 1,5 Milyondan Fazla Boş Pozisyon Bulunuyor

Almanya\'da İş Gücü Piyasasında 1,5 Milyondan Fazla Boş Pozisyon Bulunuyor

Almanya'da iş gücü piyasasında 1,5 milyondan fazla boş pozisyon bulunurken Alman iş dünyası, bu pozisyonların ancak bir dizi siyasi tedbirle doldurulabileceği uyarısında bulundu. Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı ankete göre, sektörler ve bölgeler arasında kalifiye eleman eksikliği en büyük iş risklerinden biri olarak değerlendiriliyor. DIHK'ye göre, bu boş pozisyonların doldurulması için yaşlı insanlara teşvik verilmesi, çocuk bakımı seçeneklerinin artırılması, emeklilik maaşı gibi uygulamaların kaldırılması, işsizlerin daha fazla eğitim alması ve haftalık çalışma saatlerinin uzatılması gerekiyor.

14.05.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da iş gücü piyasasında 1,5 milyondan fazla boş pozisyon bulunurken Alman iş dünyası bunların ancak bir dizi siyasi tedbirle doldurulabileceği uyarısında bulundu.

Alman Ticaret ve Sanayi Odasının (DIHK), kalifiye eleman eksikliğine yönelik yaptığı ankete göre ülkede 1,5 milyondan fazla iş pozisyonu doldurulamıyor.

Sektörler ve bölgeler arasında her ölçekten şirket, kalifiye eleman eksikliğini en büyük iş risklerinden biri olarak değerlendirirken, Alman iş dünyası iş gücü piyasasındaki 1,5 milyondan fazla boş pozisyonun ancak bir dizi siyasi tedbirle doldurulabileceği uyarısını yaptı.

DIHK'ye göre söz konusu boş pozisyonların doldurulması için ülkede yaşlı insanlara daha uzun süre çalışmaları için teşvik verilmesi ve çocuk bakımı seçeneklerinin artırılması gerekiyor.

45 yıl çalışmadan sonra kesintisiz emeklilik maaşı gibi uygulamaların kaldırılması gerektiğine dikkati çeken DIHK, böylece mali teşviklerin insanların daha uzun süre çalışmasına yardımcı olabileceğini savunuyor.

İşsizlerin daha fazla eğitim alması gerektiğini vurgulayan DIHK, haftalık çalışma saatlerinin daha uzun olmasını da talep ediyor. Almanya bu konuda 37,5 saate kıyasla 35,3 saatle Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altında kalıyor.

Haftada 2,5 saatlik artışın yaklaşık 1,2 milyon ek tam zamanlı pozisyona karşılık geleceğini ifade ediliyor.

Vasıflı işçi sorunu hala hafife alınıyor

DIHK Başkanı Peter Adrian, "Alman iş dünyası için kalifiye eleman sıkıntısının boyutları hala hafife alınıyor. Enerji konusu gibi bu da şirketlerimiz için büyük bir tehlike oluşturuyor." uyarısında bulundu.

Ülkede demografik açığın temel bir görev olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Adrian, açığı kapatmak için bir dizi yaratıcı çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Her yıl 400 binden fazla yaşlı insanın iş gücü piyasasından ayrıldığını hatırlatan Adrian, "Bu uçurum giderek büyüyor ve refahımız için gerçek bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Sadece bir milyon pozisyonun boş kalması durumunda ekonominin her yıl yaklaşık 50 milyar avroluk katma değeri kaçırıyor olacağını kaydeden Adrian, "Bu da yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'mızın yüzde 1'den fazlasına tekabül ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

DIHK Başkanı Adrian, dijitalleşme veya iklimin korunması gibi önemli dönüşüm görevlerinin yeterli sayıda kalifiye işçi istihdam edebilmeye bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle ortak bir çabaya güveniyoruz. Çünkü açık olan bir şey var: vasıflı işçiler olmadan ekonomi olmaz." dedi.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Almanya, Çocuk, Dizi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İş Gücü Piyasasında 1,5 Milyondan Fazla Boş Pozisyon Bulunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:37:34. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da İş Gücü Piyasasında 1,5 Milyondan Fazla Boş Pozisyon Bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement