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Almanya'da İşsiz Sayısı 2 Milyon 703 Bine Yükseldi - Son Dakika
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Almanya'da İşsiz Sayısı 2 Milyon 703 Bine Yükseldi

Almanya'da işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında önceki aya kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da yüzde 5,8'den yüzde 5,9'a yükseldi. Şirketlerin boş pozisyonları ise bir önceki yıla göre 68 bin azalarak 713 bin oldu. İş gücü piyasasının zayıflamasının muhtemel olduğu belirtilirken, demografinin iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin ve iş gücü açığının devam edeceği vurgulandı.

Almanya\'da İşsiz Sayısı 2 Milyon 703 Bine Yükseldi
03.01.2024 - 15:25,
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Almanya'da işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında önceki aya kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin geçen yılın aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, Aralık 2023'te kasım ayına kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti Aralık 2023'te 20 bin artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da geçen yılın aralık ayında yüzde 5,8'den yüzde 5,9'a yükseldi.

Geçen yıl şirketlerin boş pozisyonları ise bir önceki yıla göre 68 bin azalarak 713 bin oldu.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2023'ün Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan beri işsizliğin en düşük olduğu yıllar arasında yer aldığını belirterek "2023 yılına baktığımızda, zayıf ekonominin iş gücü piyasasına zarar vermediğini görebiliyoruz. İş gücü piyasası, yüklerin ve belirsizliklerin boyutu açısından hala iyi durumda." ifadesini kullandı.

"Demografinin iş gücü piyasası üzerindeki etkisi tüm hızıyla devam edecek"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de Almanya'da gelecekte iş gücü piyasasının zayıflamasının muhtemel olduğunu aktararak, "Unutmayalım ki iş gücü piyasası her zaman öncü değil, gecikmeli bir gösterge olmuştur. Devam eden yapısal dönüşümlerin yanı sıra zayıflayan küresel ve iç talebin etkisi iş gücü piyasasını ancak kademeli olarak etkileyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Hem imalat hem de hizmet sektöründeki şirketlerin yaz aylarından bu yana işe alım planlarını azalttığını, iflasların giderek arttığını ve yapısal geçiş sürecinin henüz sona ermediğini vurgulayan Brzeski, demografinin iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin ve iş gücü açığının tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

Brzeski, "Buna karşılık, Alman iş gücü piyasası için bir sonraki zorluk muhtemelen boş pozisyonlar ile iş arayanlar arasında artan uyumsuzluğun nasıl kapatılacağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Almanya, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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