Almanya'da İşsizlik 3 Milyon Üstünde Kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da İşsizlik 3 Milyon Üstünde Kalıyor

27.02.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya’da işsiz sayısı şubatta 15 bin kişi düştü, ancak 3,07 milyon seviyesinin üstünde kaldı.

Almanya'da işsiz sayısı, şubatta 15 bin kişi ile sınırlı bir düşüş gösterse de 3 milyonun üstünde kalmaya devam etti.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, şubatta ocak ayına göre 14 bin 670 azalarak 3,07 milyon oldu.

Şubat 2025'e göre ise işsiz sayısı 80 bin 20 artış kaydetti.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da şubatta 0,1 puan artarak yüzde 6,3'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "Kış arasının sonuna gelinmesine rağmen iş gücü piyasası ivme kazanamıyor. İşsizlik rakamları neredeyse hiç değişmiyor ve 3 milyon sınırının üzerinde kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ülkede şirketlerin yeni iş gücü talebi de istikrarını korumakla birlikte düşük seviyelerde seyrediyor. Şubatta şirketlerin boş pozisyonları, bir önceki yılın aynı ayına göre sadece 1000 azalarak 638 bin oldu.

Kısa çalışma ödeneği ise mevcut piyasa koşullarında ikincil bir rol oynamaya devam ediyor. 1-23 Şubat tarihleri arasında ekonomik nedenlerle kısa çalışma başvurusunda bulunanların sayısı 35 bin olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da durgun ekonomik görünüm nedeniyle işsiz sayısının bu yıl da artmaya devam etmesi ve gelecek aylarda 3 milyon sınırının üzerinde kalması bekleniyor.

Eğitim ve çıraklık piyasasında hareketlilik sürerken, yapısal sorunlar dikkat çekiyor. Mevcut kayıtlı çıraklık pozisyonu sayısı, geçen yıla göre 52 bin azalarak 345 bine geriledi. Buna karşın başvuru yapan gençlerin sayısı 4 bin artışla 298 bine ulaştı.

Federal İş Ajansı, şirketlerin beklentileri ile adayların nitelikleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle çok sayıda gencin açık pozisyonlara rağmen işsiz kalma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İşsizlik 3 Milyon Üstünde Kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:36:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Almanya'da İşsizlik 3 Milyon Üstünde Kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.