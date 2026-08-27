Almanya'da İstihdamda Hafif Toparlanma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da İstihdamda Hafif Toparlanma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da istihdam planları azalırken, Ifo Barometresi artış gösterdi. Sektörel farklılıklar gözlemleniyor.

Almanya'da şirketlerin istihdam azaltma planlarının hız kestiği ve iş gücü piyasasında kısmi bir toparlanma eğiliminin başladığı bildirildi.

Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustos ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, temmuzda 93 puan olan İstihdam Barometresi, ağustosta 1,8 puanlık artışla 94,8 puana yükseldi. Böylece barometre, Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayi sektöründe kadro daraltma eğiliminin ivme kaybettiği ve sektördeki istihdam barometresinin Mart 2024'ten beri en yüksek düzeye çıktığı belirtildi.

Ifo enstitüsü, bireysel sektörlerin çoğunda hala küçülme planlarının ağırlıkta olduğunu vurgularken, veri işleme ekipmanları, elektronik ve optik ürün imalatçıları ile gıda sektörünün olumlu yönde ayrıştığını ve bu alanlarda istihdam artışı beklendiğini kaydetti.

Ticaret sektöründe ise barometredeki iyileşmeye rağmen hem toptan hem de perakende ticaret alanlarında personel azaltma planları baskınlığını koruyor.

Hizmet ve inşaat sektörlerinde ise işten çıkarma ve yeni istihdam planlarının dengede olduğu, genel hedefin mevcut istihdam seviyesini korumak olduğu aktarıldı.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "İş gücü piyasası hafif bir yukarı yönlü trend gösteriyor ancak genel toplama bakıldığında istihdamda azalış henüz tamamen durmuş değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İstihdamda Hafif Toparlanma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...

12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:55
Lüks saat paylaşımı sonrası ak partili isim affını istedi
Lüks saat paylaşımı sonrası ak partili isim affını istedi
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:32:01. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da İstihdamda Hafif Toparlanma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement