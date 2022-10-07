Almanya'da ithalat fiyatları ağustosta 1973'ten beri en hızlı yükselişini kaydetti - Son Dakika
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Almanya'da ithalat fiyatları ağustosta 1973'ten beri en hızlı yükselişini kaydetti

07.10.2022 13:15
Almanya'da ithalat fiyatları ağustosta 1973'ten beri en hızlı yükselişini kaydetti

Doğal gaz sıkıntısı, ağustosta Almanya'nın ithalatını 48 yılda olduğundan daha pahalı hale getirdi.

Doğal gaz sıkıntısı, ağustosta Almanya'nın ithalatını 48 yılda olduğundan daha pahalı hale getirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,7 artarak Mart 1973'ten (yüzde 35) beri en yüksek yıllık artışı kaydetti. Endeks, bir önceki aya göre de yüzde 4,3 yükseldi.

İthalat Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 28,9 artış kaydetmişti.

İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişte, enerji ürünlerindeki güçlü fiyat artışları etkili oldu.

Destatis açıklamasında, "Enerji fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak ithalat fiyatlarında hala güçlü fiyat artışları görünüyor." denildi.

Ağustosta enerji ithalat fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162,4 daha pahalı olduğu belirtilen açıklamada, "Bir önceki yıla göre yüksek olan artış, doğal gaz ithalatında keskin fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır. Bu fiyatlar, Ağustos 2022'de Ağustos 2021'dekinden 4 kat veya yüzde 306,3 daha yüksekti." ifadeleri kullanıldı.

Elektrik maliyeti bir yıl öncesine göre yüzde 464,5 daha pahalı olurken, temmuz ayına göre de yüzde 46,9 daha fazla oldu.

İthal taşkömürü fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 192,1 artarken, bir önceki aya göre yüzde 4,8 düşüş kaydetti.

Enerji ürünleri hariç ithalat fiyatları ise yıllık bazda yüzde 13,2 arttı.

Bu arada, Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,6 ve bir önceki aya göre de yüzde 2,1 yükseldi.

Endeksteki yıllık artış, Ekim 1974'ten bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Endeks, temmuzda yüzde 17 ve haziranda yüzde 16,1 artış göstermişti.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

Almanya'da ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 10'a çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor.

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Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da ithalat fiyatları ağustosta 1973'ten beri en hızlı yükselişini kaydetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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