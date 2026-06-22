Almanya'da Kamu Çalışanı Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Kamu Çalışanı Sayısı Artıyor

22.06.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da kamu çalışanı sayısı 2025'te 5,5 milyona çıkarak yüzde 1,8 arttı.

Almanya'da kamu çalışanı sayısı 30 Haziran 2025 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla yaklaşık 5,5 milyona yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 23 Haziran Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü dolayısıyla kamuda istihdama ilişkin 2025 yılı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede 30 Haziran 2025 itibarıyla yaklaşık 5,5 milyon kişi devlet tarafından istihdam edildi. Böylece ülkede kamu çalışanı sayısı Haziran 2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin 100 kişi ile yüzde 1,8 arttı.

Söz konusu dönemde toplam istihdam içinde kamu istihdamı oranı ise yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

Destatis'in açıklamasında, "Önceki yıllarda olduğu gibi özellikle okullarda, üniversitelerde ve kreşlerde önemli artışlar kaydedildi." ifadesi yer aldı.

Bir milyondan fazla çalışanıyla genel ve mesleki okullar, personel açısından en büyük kamu hizmeti sektörünü temsil etti. Öğretmenler dahil okullarda çalışanlarının sayısı bir yılda 19 bin (yüzde 1,8) artarak yaklaşık 1,07 milyona ulaştı.

Belediye çocuk bakım kreşlerinde ise istihdam yüzde 2,6 artarak 298 bin kişiye yükseldi.

Üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere üniversitelerdeki istihdam, 13 bin 900 kişi (yüzde 2,2) artarak toplam 651 bin 300 kişiye ulaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Kamu Çalışanı Sayısı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos’a geri döndü Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı "Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Bizim Çocuklar’a bir şok daha Bizim Çocuklar'a bir şok daha
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

13:23
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 13:39:07. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Kamu Çalışanı Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.