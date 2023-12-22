Almanya\'da Konut Fiyatları Yüzde 10,2 Düştü

Almanya'da konut fiyatları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,2 gerileyerek, 2000 yılından bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2023'ün üçüncü çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede konut fiyatları temmuz-eylül döneminde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10,2 düştü.

Böylece, konut fiyatlarına ilişkin verilerin toplanmaya başladığı 2000 yılından bu yana en sert düşüş görülmüş oldu. Bugüne kadar en büyük düşüşler yüzde 6,8 ile 2023'ün ilk ve yüzde 9,6 ile ikinci çeyreğinde yaşanmıştı.

Yılın ikinci çeyreğine göre ise ülkede konut fiyatları yüzde 1,4 geriledi. 2022 baharındaki zirveden bu yana fiyatların istikrarlı şekilde düşmesi dikkati çekiyor.

Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt Stuttgart ve Düsseldorf'ta daire fiyatları yüzde 9,1, bahçeli ev fiyatları ise yüzde 12,7 geriledi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

Düşen enflasyon nedeniyle birçok ekonomist ECB'nin gelecek yıl para politikasında değişikliğe giderek faiz oranlarını düşüreceğini tahmin ediyor. Bunun da ev kredisi faiz oranlarını aşağı çekmesi bekleniyor.