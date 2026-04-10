Almanya'da Konut Krizi Derinleşiyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da inşaat maliyetleri enflasyonun üzerinde artarak konut krizini derinleştiriyor.

Konut krizinin derinleştiği Almanya'da, inşaat maliyetleri genel enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor. Şubatta yıllık enflasyon yüzde 1,9 olarak kaydedilirken, konut inşaatındaki maliyet artışı yüzde 3,3'e ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut inşaat fiyatlarına ilişkin şubat ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede geleneksel yöntemlerle inşa edilen yeni konut binalarının maliyeti, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artış gösterdi. Kasım 2025'te yüzde 3,2 olan artış hızı, şubat verileriyle birlikte yeniden ivme kazandı.

Maliyet artışı sadece konutlarla sınırlı kalmadı. Ofis binalarının inşaat maliyeti yüzde 3,6, ticari binaların maliyeti yüzde 3,4 ve yol yapım maliyetleri yüzde 3,7 yükseldi. Ayrıca, mevcut konutların bakım ve onarım çalışmaları geçen yıla göre yüzde 4,1 daha maliyetli hale geldi.

Orta Doğu'daki kriz sektörü baskılıyor

Kovid-19 pandemisi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla başlayan yüksek maliyet dalgası, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların geri çekilmesine yol açarak konut sektöründe ciddi daralmaya neden olmuştu.

Alman hükümeti, standartları basitleştirerek ve ruhsat süreçlerini hızlandırarak sektörü canlandırmaya çalışsa da Orta Doğu'daki yeni çatışmalar enerji ve ham madde fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor.

Almanya Konut ve İnşaat Bakanı Verena Hubertz, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmede, sektörün bir kez daha zorlu bir sınavdan geçtiğini belirterek artan maliyetlere karşı direnç çağrısında bulundu.

700 bin yeni konuta ihtiyaç var

İktidar partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) altyapının modernizasyonu yanında sosyal konutlar için rekor miktarda ödenek ayırarak konut yapımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Nüfusu 84 milyona yaklaşan Almanya'da gayrimenkul piyasasındaki baskının hafiflemesi için yaklaşık 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor.

Gayrimenkul uzmanlarına göre, artan inşaat maliyetleri, yükselen faiz oranları, yeni konut inşaatındaki düşüş ve mülteci akını, konut açığının 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oluyor.

Artan göç aynı zamanda arz sıkıntısı ve konut için yüksek talebin devam etmesinde etkili.

Kiraların en fazla arttığı başkent Berlin'de nüfusun çoğunluğu kirada oturuyor. Başkentte ortalama kira 2010'dan bu yana yüzde 110'dan fazla artış gösterirken, yeni dairelerin metrekaresi en az 25 avrodan kiraya veriliyor.

Ailelerin aylık gelirlerinin yarısı konut ve ısınma harcamalarına gidiyor

Yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya'da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptığı harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50'sini geçiyor.

Ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da kötüleşmesi dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, İnşaat, Enerji, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Davutoğlu’ndan Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum... Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp’a getirildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
Bursa’da genç kızların saç saça kavgası kamerada Bursa'da genç kızların saç saça kavgası kamerada
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 14:53:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.