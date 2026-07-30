Almanya'da Kuraklık Ticaret Yollarını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Almanya'da Kuraklık Ticaret Yollarını Tehdit Ediyor

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Kuraklık, Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyelerini düşürerek yük taşımacılığını olumsuz etkiliyor.

Almanya'da kuraklık nedeniyle Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyelerinin kritik düzeylere gerilemesi, Avrupa'nın en önemli ticaret yollarından olan iki nehirde yük taşımacılığını olumsuz etkiliyor.

Alman basınında yer alan habere göre, Avrupa'nın en önemli ticaret yollarından olan Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyeleri çok azaldı. Nehirlerin bazı kısımlarında suyun çekilmesiyle kum adaları ortaya çıktı.

Kurak geçen yaz döneminde düşük su seviyesi özellikle yük taşımacılığını ciddi biçimde etkilemeye başladı.

Ren Nehri'nde taşımacılık açısından en kritik noktalardan biri olan Kaub ölçüm istasyonunda su seviyesinin tarihi düşük seviyelere yaklaşması nedeniyle gemiler yüklerini önemli ölçüde azaltmak zorunda kalıyor.

Normal koşullarda tam kapasiteyle yük taşıyan gemiler, karaya oturma riskini azaltmak için yüklerinin yaklaşık üçte biriyle sefer yapabiliyor. Bu durum aynı miktardaki yükün taşınması için daha fazla gemi kullanılmasına ve taşımacılık maliyetlerinin artmasına yol açıyor.

Tuna Nehri'nde de özellikle Bavyera eyaletindeki kısımlardan geçen yerlerde su seviyesinin düşmesi taşımacılığı zorlaştırıyor. Bu bölümde yük gemileri normalde yaklaşık 2 bin ton yük taşıyabilirken mevcut koşullarda bazı gemilerin taşıyabildiği yük miktarı 300 ila 500 tona kadar geriledi. Kalan yükler ise limanlarda depolanarak daha sonra taşınmak üzere bekletiliyor.

Düşük su seviyesi, Almanya'da özellikle çelik, kimya, enerji ve tarım sektörlerinin ham madde tedarikini olumsuz etkiliyor.

Almanya'da son aylarda yağışların mevsim normallerinin altında kalması ve aşırı sıcaklıkların su kaybını artırması nedeniyle nehir debileri hızla geriledi.

Ren Nehri'nde 2018 yılında görülen tarihi kuraklık iç su taşımacılığını olumsuz etkilemiş, tedarik zincirlerinde aksamalara neden olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Kuraklık Ticaret Yollarını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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