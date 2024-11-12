Almanya'da Metal ve Elektrik Sektörüne Ücret Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Metal ve Elektrik Sektörüne Ücret Artışı

IG Metall, 3,9 milyon işçiye 2 yıl boyunca ortalama %5,5 zam ve 600 avro ikramiye verilmesini sağladı.

12.11.2024 16:17
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Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, Alman metal ve elektrik sektörlerindeki 3,9 milyon çalışanın gelecek iki yıl içinde ortalama yüzde 5,5 daha fazla ücret alacağını bildirdi.

IG Metall açıklamasında, 18 saat süren zorlu müzakerelerin ardından işverenlerle zam konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ayrıca, çalışanlar en geç Şubat 2025'e kadar bir kerelik 600 avro ikramiye de alacak.

Elektrik mühendisliği ve metal endüstrilerinde çalışanların ücretlerine 25 ay için yüzde 5,5 artış yapılacağı, artışın sendikanın talep ettiği yüzde 7'lik artışın gerisinde kalsa da işverenlerin 27 aylık bir dönem için teklif ettiği yüzde 3,6'lık zamdan daha fazla olduğu ifade edildi.

Almanya'nın Bavyera ve Kuzey bölgelerindeki IG Metall sendikaları da anlaşmaya göre, işçilerin ücretlerine Nisan 2025'ten itibaren yüzde 2, Nisan 2026'dan itibaren ise yüzde 3,1 artış olacağını açıkladı.

Alman işverenler, müzakereler öncesi otomotiv, metal ve elektrik sektörleri gibi sanayide çalışanlara Temmuz 2025'ten itibaren yüzde 1,7, bir yıl sonra 27 aylık dönem için yüzde 1,9 daha ücret artışı teklif etmişti. Sendika ise yüzde 7 zam talep ediyordu.

Müzakerelerin ikinci turunda, işverenler 27 aylık bir toplu sözleşme süresi boyunca toplam yüzde 3,6'lık iki aşamalı bir ücret artışını içeren bir teklif sundu.

Sendikanın talebi, sanayi şirketleri tarafından ülke sanayisindeki zayıf üretim ve sipariş sonrası genel yavaşlama nedeniyle gerçekçi olmamakla eleştiriliyordu.

Sendika ise yıllar süren yüksek enflasyonun ardından çalışanlar arasında alım gücünün azaldığını belirterek, karların işçilerle paylaşılmasını istiyordu.

İşçiler, ülke genelinde taleplerinin hayata geçmesi için kısa süreli uyarı grevleri de yapmıştı.

Kaynak: AA

Sendika, Almanya, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Metal ve Elektrik Sektörüne Ücret Artışı - Son Dakika

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